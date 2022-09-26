《華燈初上》兇手換人？10個多重宇宙結局　沈浸式劇場12月登場

▲《華燈初上》在Netflix播出時爆紅 。（圖／百聿數碼、Netflix提供）

記者林育綾／台北報導

華燈兇手、死者換人當？Netflix 台劇《華燈初上》將改編以「沉浸式劇場」大規模製作呈現！除了讓參與者身歷其境，近距離體驗復刻的1980年代場景；故事則保留原著劇本主軸，再進一步改編延伸，賦予每位角色不同結局的「多重宇宙」， 共10種多重結局、百條以上體驗軸線，讓觀眾來解鎖、共同追兇。

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▲《華燈初上》推出沈浸式劇場版！10種多重宇宙結局，兇手、死者換人當。（圖／INCEPTION 啟藝提供）

《華燈初上》製作公司百聿數碼獨家授權，由策展團隊INCEPTION 啟藝打造《華燈初上 沉浸式劇場》，團隊自2021年底展開規劃，結合劇場表演中的感官情緒、演員與戲劇張力，加上沉浸感氛圍帶來的悸動，傳達給觀眾。嘗試帶領所有參與者進入「有劇場的展場，有展場的劇場」體驗，讓觀眾從螢光幕進入體驗實境。

此次故事從原著劇本改寫，保留戲劇中角色人物特性，進一步改編延伸，賦予每位角色不同結局的「多重宇宙」，讓觀眾自由穿梭於劇場中，近距離體會復刻的1980年代場景，感受五光十色、燈紅酒綠的綺麗世界。

《華燈初上 沉浸式劇場》幕後陣容，結合影視、劇場、展覽、美術場景、道具服裝、燈光設計等跨界專業團隊，打造媲美電影等級的精細畫面規格。在演出陣容方面也下足功夫，在初階海選階段，吸引近500位不同領域演員角逐，經過製作團隊審慎評估，最終挑選出實力堅強的演員團隊，並馬不停蹄進入排練期，將在2022年末呈現。

▲《華燈初上》自串流平台播映後造成民眾討論熱潮，甚至仍有觀眾敲碗續集。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

《華燈初上》劇集全三季，自串流平台播映後造成民眾討論熱潮，甚至仍有觀眾敲碗續集，如今將在12月迎來讓人期待的延伸作品《華燈初上 沉浸式劇場》，雖由原著劇本改寫多重宇宙觀，仍少不了懸疑、情愛、仇殺等橋段，可期待百轉千迴，考驗觀眾的推理能力。

改編劇本、搭配實力堅強演員的肢體演出，加上高水準編導的場面調度，不僅有精彩的動作戲碼，還有10種多重結局、近百種體驗軸線，兇手、死者都可能換人當，期待再度掀起一股「華燈熱潮」。