北台最大塭仔圳開發案 　輔大與新北市府攜手合作

▲輔大副校長袁正泰(左)與新北市地政局長康秋桂（右）簽署塭仔圳重劃區的MOU。（圖／輔仁大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

位於新北市新莊、泰山交界的塭仔圳重劃區，總面積近397公頃，是北台灣最重要大型開發案，位於中心點的輔仁大學今（26日）與新北市政府地政局簽訂合作備忘錄（MOU），宣誓全體師生與政府政策合作，協助推動塭仔圳重劃區開發案，將朝在地、生態、綠能、文化保存的永續發展。

新北市地政局長康秋桂說，在北北基桃近千萬人口中，新北市位在中心，而塭仔圳又是新北市的中心，所以輔大可說是位在中心的中心，為在地貢獻社會責任，責無旁貸。他說，輔大以前被4217間鐵皮工廠包圍，未來將成為井然有序的重劃區心臟，塭仔圳公共設施以及基礎建設都將一次到位，例如貴子坑溪經過整治後，將有11處公園綠地，預計2025年完工，目前輔大已經著手至少3處公園的景觀設計。

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輔大副校長袁正泰說，輔大一直秉持基督博愛的精神，持續以成為有社會影響力的大學為目標，鼓勵師長走出研究室，走進社區、實踐社會責任，不管是綠地、節能減碳，師生都全力以赴，簽訂備忘錄後，會全力協助塭仔圳的開發案。

輔大景觀系教授賴榮一說，輔大已著手規劃的3處公園，都是結合當地特色與自然環境，像是鄰近輔大醫院的公園，設計定位便與醫院呼應為「療癒庭園」；鄰近輔大校園的公園，早期因為老新莊以農田水圳為主，在設計公園時便將古老圳路元素納入，不會因為都市化而使古早味消失，才能獲得鄉親的在地認同。