高端國際認證卡關！王必勝：WHO還在整理試驗數據

▲高端疫苗仍未取得國際認證。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

日本將於10月11日開放外國觀光客自由行，但入境認證疫苗未包括高端，引發關注。中央流行疫情指揮中心也多次表示要讓高端取得國際認證。指揮官王必勝今表示，WHO要看團結試驗結果，目前還沒看到結果，還要再做數據研析跟判斷。

日本宣布10/11開放海外旅客自由行，但入境需注射日本認證的3劑疫苗，包含BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax與印度的Covaxin疫苗，否則得提供出國前72小時PCR陰性證明。日本並未認可台灣的高端疫苗，等同於打高端的民眾，需自費3500元做PCR才能入境。

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針對高端未被列入認證疫苗，王必勝日前表示，日本沒把高端列入合格疫苗範圍，目前也沒聽到日本對開放高端疫苗進行討論，另外一條路徑就是可提供PCR證明，但會有自費問題，這是現況，不過近期日本邊境管理措施變化很快，開放腳步也很快，可觀察是不是會進一步取消疫苗相關限制。

而針對高端取得國際認證部分，王必勝今表示，主要是WHO要看團結試驗結果，目前都沒看到結果出來，相信還是在做數據研析跟研判，目前都有持續關注。

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