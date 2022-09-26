醉駕C63s奪命！騎士80歲重病父母才剛出院　悲赴停屍間見亡兒

▲張男騎機車被酒醉的林男撞上，送醫不治。（圖／記者游宗樺攝）

記者戴上容／新北報導

51歲張姓男子今26日凌晨4時許，騎車要到樹林上班，未料行經新莊中正路時，被一台要價550萬起的違規迴轉的C63S改裝消光黑賓士撞擊，顱部重創，急救後不治，據了解，張男父母高齡80多歲日前才因重病剛出院，聽聞消息後，相當悲痛，趕從桃園住家到新莊輔大醫院悲痛認屍。

據了解，肇事者林男無業，昨日晚間他駕駛老婆的賓士C63s消光黑到新莊一家新開幕的酒吧嗨喝，至今天凌晨4時許，他酒後駕車於路口違規大迴轉，致後方張姓騎士煞車但仍失控噴飛，連人帶車衝入賓士車底。

▲ 酒駕男正面曝光。（圖／記者戴上容攝）

警消獲報緊急到場，發現張男已失去生命跡象，緊急將他送往輔大醫院急救，最後因傷重於5時53分宣告不治。經酒測，肇事林男酒測值0.21毫克，全案將依過失致死、公共危險罪嫌移送地檢署偵辦，新莊警方也表示，事發地是禁止左轉的，後續將依法對肇事者林男處新臺幣600以上1800元以下罰鍰告發。

事發後，死者弟弟到場處理後事，趕緊通知姊姊到場，見到張男重創身亡都相當悲痛，但另一件令姊弟最擔憂的是，如何和80多歲剛出院的老父母提及這件悲事，考慮老父母恐會因「白髮人送黑髮人」衝擊太大、身體受不了，檢警通融讓原本要去板橋殯儀館相驗流程，後來改在輔大醫院完成，父母悲從到桃園到新莊認屍。

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）