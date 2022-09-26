周玉蔻王鴻薇瘋狂互罵：不要臉！嗆「蟑螂、老鼠」　馬英九也躺槍

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

媒體人周玉蔻近期連續砲轟台北市長參選人蔣萬安的身世，直指其父親蔣孝嚴當年晶華飯店誹聞案女主角是張淑娟。對此，張淑娟喊告，周玉蔻26日至台北地檢署外，正當她在媒體前向張淑娟道歉時，國民黨台北市議員王鴻薇突現身現場，批評周玉蔻太噁心，雙方隨即爆發激烈爭執。

▲▼周玉蔻王鴻威北檢起衝突。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

周玉蔻26日上午10時30分左右赴台北地檢署，稱當年的晶華緋聞案，她經比對過後，有多次想找張淑娟小姐，但卻聯繫不上對方，若張淑娟覺得名節受損，她願意在新聞工作上的向張淑娟小姐道歉，同時深深一鞠躬，但她質問到底緋聞案大騙局女主角是誰。

此時，不知何時默默抵達現場的王鴻薇突然出聲，怒罵周玉蔻「太噁心了」，怒嗆周「敗訴女王」、「天天在敗訴還有臉在這說話」、「人家告妳多少次，妳好意思，哭一下啊，妳不是最愛哭嗎，在地上打滾啊」，並稱不想跟周玉蔻站在一起。

而周玉蔻也不甘示弱地朝王鴻薇怒罵，罵王「不要臉」、「來蹭(熱度)」、「無恥」、「滾一邊去拉」、「不要臉的蟑螂」、「妳老鼠」、「妳老公吃軟飯」，甚至連前總統馬英九都躺著也中槍，遭周玉蔻嗆聲「那個整容失敗的前總統」，現場亂成一鍋粥。