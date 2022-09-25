「新北警抓錯人」無辜男千字還原現場！　遭警嘲諷還被捏下體

記者趙蔡州／綜合報導

新北市三重警方20日晚間原本要抓通緝犯，不料把無辜黃姓路人當成目標抓補，過程中還做出拖行及毆打等行為，引發社會譁然。無辜遭毆打的黃男24日在臉書寫下千字文，詳細描述被警察抓捕的整個過程，包含在現場被毒打，被帶回派出所後，還遭警冷嘲熱諷，如今身體已持續好轉中，但心情很難平復。

事件發生在20日晚間9時許，新北三重警分局永福派出所翁姓、江姓警員身穿便衣，在竹圍街一帶準備埋伏一名犯有毒品、竊盜、槍砲等案件的41歲李姓通緝犯，不料卻把路過的54歲黃男當成目標，上前盤查時，因為黃男不願說出自己身分，認為對方不配合，當場就出手拉人想帶回派出所。

黃男以為碰上歹徒激烈掙扎，與警方發生激烈肢體衝突，後來穿制服的支援的警力到場，他見狀才鬆懈並表明自己身份，不料仍被戴上手銬強押回派出所，直到所長確認其身分、了解狀況後，才趕緊下令解開手銬並協助送醫。

黃男就醫後有頭部、膝蓋多處撕裂傷，胸腔及耳朵挫傷等傷勢，其中眼部還縫了4針，回家後越想越氣，決定向警方提告傷害、妨害自由等告訴，25日也在臉書寫下千字文，詳細描述被警察抓補的整個過程。

▲黃男就醫後有頭部、膝蓋多處撕裂傷，胸腔及耳朵挫傷等傷勢，幾乎全身是傷。（圖／民眾提供）

黃男臉書全文：

致每一位關心這個「警察毆打無辜路人事件」的好朋友：

我就是那位無辜的路人。

我的全名是黃X順（臉書的名稱是黃順順），

昨天去看過心理醫生之後回到家，心裡稍稍平復，才有辦法寫下整個事件的詳細經過。

以下的言論全部屬實，我用我的生命發誓、保證，若有半句謊言，將遭天打雷劈。



我住在新北三重區後竹圍街的一條無尾巷巷底，巷子很窄。9月20日晚間9點左右，我走出家門要去領錢，一出家門幾公尺，發現一名彪形大漢用機車擋著路徑，因為巷子很窄無法通過，所以我看了他一眼，突然間該男子（身高約180，體型壯碩）邊罵類似三字經的話邊衝向我。



該男子未出示證件、未表明來意、未要求我出示證件，就直接要打我。我不想惹事，一直問他你要幹嘛，但是電光火石之間他揮拳過來，我只好抱住他，他想要把我摔倒，在僵持之間，我們兩個一起跌倒，但我壓在他的身上。



我壓住他的時候一直問他，「你是誰！你要幹什麼！你到底要幹什麼！」



但他卻一直罵我一直狂叫，在僵持不下之際，他的另一個身高約180公分體重約110公斤的朋友從後過來把我脖子勒住，將我勒了起來，然後兩個人一起攻擊我，但我從頭到尾只有抵擋他們的拳頭，沒有回擊。



直到我看到兩位穿制服的員警過來，我馬上跟他們求救，但其中一人馬上把我上銬，導致我失去抵抗的能力。

那兩位便衣馬上開始狂毆我，並把我壓倒在地，邊罵三字經邊狂打並一直噴辣椒水好幾分鐘。



毆打的過程，我一直大喊你們認錯人了，我的名字是黃X順，我就住在旁邊。



可惡的是旁邊的制服員警任他們兩人對我拳打腳踢凌虐好幾分鐘。



等到他們發現圍觀的鄰居越來越多的時候，他們才停手，並用力拉手銬把我拉起來。（拉手銬是劇痛）

我打著赤腳，被那位狂打我的便衣警察用力拉扯手銬，並跟旁邊的同事說我弄壞他5000多元的眼鏡，叫我要賠他。



回到永福派出所之後，他們把我拉到手銬區銬起來，那位狂毆我的便衣說再把他加一副腳銬，然後他一直拉扯手銬邊罵說「你不是很行嗎？」之類的言語，然後偷偷用力捏我的下體，但沒有任何人來制止拉扯手銬的虐待行為。（拉扯手銬是劇痛）



一直到很久之後才有有位比較年長的制服員警走過來（後來才知道他是永福派出所的所長），說帶他去廁所洗臉，我到廁所才發現我臉上流血，洗完出廁所之後，所長才問我要不要去醫院包紮，於是所長跟兩位員警帶我去三重醫院急診，我才發現原來我的傷勢這麼重，右眼角縫了四針，頭部大概有無數個傷痕，胸前腹部跟背部也有無數的傷痕，還有膝蓋腳踝也都有外傷，就像大家看到照片中的樣子。



這就是所有事件的經過。



我要請教兩位毆打我的便衣警察，請問我跟你們有什麼深仇大恨，值得讓你們兩位下如此的重手對待我。



我的身體已經持續好轉中，雖然心情很難平復。



我要感謝所有關心我的好朋友，感謝所有幫助以及提供影片證據還原現場的網友，並感謝所有發聲支援的網友。



我感受到大家所送的溫暖，謝謝大家，在此深深對你們致上十二萬分的謝意。

▲新北警察局說明事件過程及後續處理。（圖／記者戴上容攝）

針對黃男提告，三重警分局回應，會依法受理調查函送新北地檢署偵辦，絕不庇縱、不護短，另對於同仁錯認通緝犯造成致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，本分局依規定調查予以懲處，絕不寬貸。未來將持續加強員警相關法制教育，避免執法爭議案件發生。

新北市警方也針對疏失作出重懲，因未開密錄器、抓錯人等，擬將翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次，至於是否會調職，將依檢察官認定之後，再做調地依據。

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