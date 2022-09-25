　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲面試官碰上求職者來應徵，對方要求先預支1萬元，還要等一個月才會來上班。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

出社會找工作時，當然少不了面試經驗。不過，一名男子日前面試求職者，對方除了要求薪資35K，還提出了2項條件，其中一樣是「先借支1萬元」，讓他氣得痛罵「我看起來很好騙是嗎？」貼文曝光後，立刻引起討論，也有人認為，若是對方拿出東西抵押，就可以將錢借出。

這名男子在「爆廢公社」分享，他日前面試了一名新人，對方開口就表明無經驗，還要求月薪3萬5,000元，且在到職之前，還要先借支1萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子提到，除了上述的條件外，該名求職者還告知，要等一個月以後才能上班，讓他忍不住痛罵，「你妹的春天，我看起來很好騙是嗎…換成各位會如何處理？」

▼求職者千奇百怪，讓面試官忍不住罵出髒話。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

貼文曝光後，不少人留言建議，「履歷表丟進垃圾桶」、「智力測驗啊！擺明跟朋友借不到錢跑來騙」、「這種人才怎麼可以不錄取啊」、「請回去等通知，下面一位」、「好好笑，還沒開始工作先預支薪水」、「我有柬埔寨分公司，那裡職務薪水更好。」

此外，也有人留言認為，可以採取當鋪的方式，若借支時願意提供等值的抵押品，那還可以考慮看看，「借錢要拿東西來抵啊」、「比照當鋪模式，他需要壓（押）東西」、「如果你公司是當舖，那他是個好客人。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
能牽手走一輩子「3對星座CP」出爐　第1名剛認識頻率就對了
盤腿、翹腳都易水腫！醫：壓5秒↑不回彈「小心腎衰竭」　4動作
抖音瘋「這一物」煎雞肉　美FDA警告：器官恐受損
李易峰獲釋短片瘋傳！　「低頭快步回公司」
《哭聲》男星酒駕被捕！「已達吊銷駕照程度」居民報警逮人
吳淡如喝57度烈酒「隔天嘴巴超痛」　一摸竟出現大硬塊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！第1名剛認識頻率就對了

求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

獨／我心淌血！岡山統一戲院熄燈　老闆感嘆曝38年休止關鍵：沒望

高雄輕軌C20到C24站拚10月通車　履勘列「6缺失」通車前須改善

隔壁才停車場！她車「放進學校」出不來　網酸：一下下就好？

多此一舉？竹科新貴、留英女博士為了「婚前健檢」險分手

庫拉輕颱明天生成！一圖看未來一周「3階段變化」　天氣最好時間曝

白喬茵緊咬研究案抄襲　陳吉仲大動作反擊「國民黨不要打假球」

快訊／又有熱帶低氣壓生成！明白天生成輕颱「庫拉」　對台影響曝

5個常見職場地雷請避開！「幫倒忙、踩線管別人的工作」最討厭

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

媽問3歲女兒「胎內記憶」　她曝：我只選把鼻沒選妳

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！第1名剛認識頻率就對了

求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

獨／我心淌血！岡山統一戲院熄燈　老闆感嘆曝38年休止關鍵：沒望

高雄輕軌C20到C24站拚10月通車　履勘列「6缺失」通車前須改善

隔壁才停車場！她車「放進學校」出不來　網酸：一下下就好？

多此一舉？竹科新貴、留英女博士為了「婚前健檢」險分手

庫拉輕颱明天生成！一圖看未來一周「3階段變化」　天氣最好時間曝

白喬茵緊咬研究案抄襲　陳吉仲大動作反擊「國民黨不要打假球」

快訊／又有熱帶低氣壓生成！明白天生成輕颱「庫拉」　對台影響曝

5個常見職場地雷請避開！「幫倒忙、踩線管別人的工作」最討厭

全國製茶技術競賽結果出爐　新北青農囊括半數獎項

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！第1名剛認識頻率就對了

南投9成社區活動中心和老人會館無AED　縣府：3至4年內全面裝設

米蘭時裝周／FERRAGAMO、BALLY換設計師後首秀驚艷時尚迷！成功擺脫老牌印象

周玉蔻告白「我就愛阿中」！釣出柯文哲本人神回　萬人朝聖笑瘋

「難忘經典嘟福對決」　郭郁政找偶像合照好滿足

李易峰獲釋短片瘋傳！　「低頭快步回公司」粉絲哽咽打氣：加油

求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

這樣煮太危險...抖音瘋「這一物」煎雞肉　美FDA警告：器官恐受損

交男友要過五月天阿信這關？　琳誼親揭真相...公開感情狀態！

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

生活熱門新聞

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

誰按下車鈴！司機罵10分鐘：不開了

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

諾盧讓各國預測全翻車　恐又有新颱時間曝

台人到日本玩體能變好？內行揭每天走萬步原因

好市多買餐包缺好幾塊！見一圈齒痕

錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊

外送員上樓送餐　遭社區鎖車罰500

超大豪雨彈持續開轟！4縣市下午豪大雨特報　警戒區出爐

嬰沒呼吸「到院前已死」！託夢媽媽

每間便當店配菜都放茄子　內行揭關鍵因素

小鋼炮諾盧快速增強「應有強颱等級」　4縣市警戒

諾盧快速增強中颱！3地迎雨彈　下週恐有新颱「影響台灣機率曝」

更多熱門

相關新聞

姊嫌30K太少反對結婚　他公開「女友超狂背景」網全跪

姊嫌30K太少反對結婚　他公開「女友超狂背景」網全跪

情侶決定攜手步入婚姻，是一件很美好的事情，不過要共組家庭需要許多調整與適應，財務尤其是重要考量，一名男網友表示，最近和姊姊聊到女友的薪資狀況，姊姊認為女友月薪只有3萬元太少了，婚後買房會很辛苦，不過原PO透露，女友名下有房有車，還懂投資理財，「薪水3萬真的太少嗎？」

女友跑船月領17萬　他只有5萬「可以高攀嗎？」

女友跑船月領17萬　他只有5萬「可以高攀嗎？」

男友進台積電變臉！護理師嘆「瞧不起我」

男友進台積電變臉！護理師嘆「瞧不起我」

他考銀行「只領31K」！同業曝1方法加薪

他考銀行「只領31K」！同業曝1方法加薪

一年期志願役「月領5萬」比高考爽！網2點搖頭

一年期志願役「月領5萬」比高考爽！網2點搖頭

關鍵字：

借錢預支工作薪水

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

浴室矽利康發霉！網曝神招：一晚就有效

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！ 「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻

快訊／7-11開出3張千萬發票

遊戲實況主爆偷吃女粉人妻！綠帽夫提告結果曝

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面