求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

▲面試官碰上求職者來應徵，對方要求先預支1萬元，還要等一個月才會來上班。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

出社會找工作時，當然少不了面試經驗。不過，一名男子日前面試求職者，對方除了要求薪資35K，還提出了2項條件，其中一樣是「先借支1萬元」，讓他氣得痛罵「我看起來很好騙是嗎？」貼文曝光後，立刻引起討論，也有人認為，若是對方拿出東西抵押，就可以將錢借出。

這名男子在「爆廢公社」分享，他日前面試了一名新人，對方開口就表明無經驗，還要求月薪3萬5,000元，且在到職之前，還要先借支1萬元。

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男子提到，除了上述的條件外，該名求職者還告知，要等一個月以後才能上班，讓他忍不住痛罵，「你妹的春天，我看起來很好騙是嗎…換成各位會如何處理？」

▼求職者千奇百怪，讓面試官忍不住罵出髒話。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



貼文曝光後，不少人留言建議，「履歷表丟進垃圾桶」、「智力測驗啊！擺明跟朋友借不到錢跑來騙」、「這種人才怎麼可以不錄取啊」、「請回去等通知，下面一位」、「好好笑，還沒開始工作先預支薪水」、「我有柬埔寨分公司，那裡職務薪水更好。」

此外，也有人留言認為，可以採取當鋪的方式，若借支時願意提供等值的抵押品，那還可以考慮看看，「借錢要拿東西來抵啊」、「比照當鋪模式，他需要壓（押）東西」、「如果你公司是當舖，那他是個好客人。」

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