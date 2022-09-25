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竹山秀傳將樓梯間變免費健身房　邀同仁、病患、民眾登高顧健康

▲「竹秀幸福階梯」吸引許多不服老的阿公阿嬤參加。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲「竹秀幸福階梯」吸引許多不服老的阿公阿嬤參加。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中秋連假已過去2周，但許多民眾在3天假期內參加全民運動「烤肉馬拉松」，飲食、作息混亂下，若沒好好節制攝取量，體重可能不自覺直線飆升；竹山秀傳醫院提醒，首先要調整規律飲食再搭配適合運動，日前並舉辦「竹秀幸福階梯」活動，將院內樓梯間變成免費免資格的健身房，邀請眾人一起登高健身。

「竹秀幸福階梯」-疫起顧健康活動於20日登場，邀請院內同仁、就診患者及鄰近社區民眾一起透過運動增強對抗病毒的免疫力；為提高同仁及患者等參與意願，院方還在爬樓梯過程中加入闖關活動：如「憶起來動腦」、「愛不止息SAY I DO」、「量腰存健康」等，藉由關卡讓參與者有基本健康知識。

▲「竹秀幸福階梯」吸引許多不服老的阿公阿嬤參加。（圖／竹山秀傳醫院提供）

最高年紀的參賽者是92歲的盧莊桂花阿嬤，年近80歲的陳奶奶說，她本來是來拿慢簽的，被院內同仁邀請一同參與活動，有運動到也有拿到許多小禮物，十分歡喜，也簽署安寧緩和及器官捐贈的意願書，期盼自己做出的決定子女能夠遵循，若有好因緣也希望將愛留人間。

▲「竹秀幸福階梯」吸引許多不服老的阿公阿嬤參加。（圖／竹山秀傳醫院提供）

院長莊碧焜說，研究結果顯示爬樓梯比走路或慢跑，需要啟動更多不同肌群的肌肉，可鍛鍊臀大肌和大腿後側的膕旁肌，又可緊實臀部線條，是高效率、低衝擊、對心肺功能有所助益的有氧運動，無需花錢且能節省能源；可利用住家的樓梯間、每天爬15分鐘即可抗衰老，並保持心血管彈性、降低輕度認知障礙發生，但必須讓身體適應再拉長運動時間，膝蓋、髖關節有問題者也請避免。

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