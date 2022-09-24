　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

航空學校女師「邊上課邊啪啪」2分鐘嬌喘大放送　學生聽完凍未條

 

大陸中心／綜合報導

網路上近日熱傳一則名為「四川西南航空女老師上網課啪啪」的影片，學生疑似側錄一名女老師上網課。影片顯示，該名女老師一邊上課，一邊狂嬌喘，全程都被拍下來PO上網。學生聽完驚呼，「我真的受不了了。」23日，該影片更被轉PO到《Dcard》論壇上，引發網友議論。

▲▼航空公司女師邊上課邊啪啪啪。（圖／翻攝自影片）

▲女師疑似邊上課邊啪啪啪。（圖／翻攝自影片）

近日，一則影片在網路上熱傳，標題為，「吃瓜！四川西南航空職業學院，老師邊講課邊啪啪，嬌喘聲學生們都受不了啦！」影片中，疑似一名女老師正在上網課，沒想到在講課過程中狂喘。

之後，學生發現異常，將上課畫面分享到「成都西南聖瑪麗亞集團」微信群組。學生們一邊聽一邊興奮討論，「這聲音」、「她有什麼東西在一晃一晃的聲音」、「這老師絕了」、「操他媽又開始了」、「這忽遠忽近的聲音」、「我想問她是不是太累了哈哈哈」、「哈哈哈哈受不了了」。

對此，《Dcard》上網友也留言稱，「我剛開始以為她不舒服和麥克風訊號不良什麼的」、「平時說老師上課聽不懂，這種倒是一聽就懂（誤」、「笑死，但會不會是一邊運動一邊上課」、「還敢偷打屁股啊」、「超好笑，最後還有錄到衝刺的時候男生的喘息聲，真的很猛欸」、「求老師照片」。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
普丁沒在開玩笑！再嗆「要用核武」歐盟官員怕爆
具俊曄、大S夫妻力挺李玖哲　合體「現蹤」演唱會
快訊／高雄男街頭被砍送醫！3嫌被逮偵訊中
別再看BMI！研究曝「這身材指標」才準　還可看早死風險
趁她睡著硬上猥褻！噁男偷拍同居少女70部淫片　下場慘曝
《蒼蘭訣》男星熱戀大3歲女星　過夜比心全被拍
長腿妹牽車狂碰碰！「撞到出來為止」　30秒片網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

關公顯靈！笨賊超市行竊前「拜拜保佑」　不到5小時火速被逮捕

航空學校女師「邊上課邊啪啪」2分鐘嬌喘大放送　學生聽完凍未條

大陸原工信部部長否認「外資撤離」：中國經濟並沒有與世界脫鉤

陸多地下令「集中隔離自費」！不付錢將追責　網一算帳怒斥：搶錢

香港賀陸國慶短片翻車！學生「戴口罩吹笛」遭群嘲　官方發文譴責

會談90分鐘！布林肯在紐約與王毅會面　「台灣問題」再交鋒

警攔檢驚見「駕駛沒穿褲」！無照男羞指副駕女：她濕了

新疆多地民眾同步直擊「不明飛行物」 「扇形白光」影片曝光

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前「絕望身影」曝　2船員落跑被抓

「0+3」港入境防疫政策再鬆綁　快篩陰可登機...居家檢疫期可外出

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

關公顯靈！笨賊超市行竊前「拜拜保佑」　不到5小時火速被逮捕

航空學校女師「邊上課邊啪啪」2分鐘嬌喘大放送　學生聽完凍未條

大陸原工信部部長否認「外資撤離」：中國經濟並沒有與世界脫鉤

陸多地下令「集中隔離自費」！不付錢將追責　網一算帳怒斥：搶錢

香港賀陸國慶短片翻車！學生「戴口罩吹笛」遭群嘲　官方發文譴責

會談90分鐘！布林肯在紐約與王毅會面　「台灣問題」再交鋒

警攔檢驚見「駕駛沒穿褲」！無照男羞指副駕女：她濕了

新疆多地民眾同步直擊「不明飛行物」 「扇形白光」影片曝光

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前「絕望身影」曝　2船員落跑被抓

「0+3」港入境防疫政策再鬆綁　快篩陰可登機...居家檢疫期可外出

睡睡雞不能亂吃！等於「喝下整瓶感冒藥水」　FDA：後果嚴重恐致死

智利6.1強震前兆？5公尺巨大「地震魚」現蹤　漁民驚：傳說是真的

門外曾祖母辦頭七…狼叔假按摩硬上姪女　隔天一起吃鍋判無罪

媽媽成了王后⋯他卻不是王室成員！　卡蜜拉親生兒是「英國阿基師」

打開家門「馬桶跑到客廳去」　媽氣質問2嫌疑汪...網狂猜兇手是牠

《蒼蘭訣》王鶴棣私生飯太瘋！「飛機上也被追拍」公司怒：反覆侵犯

遊日本還是有便宜價　DoMo住宿3300買一送一、KKday5天4夜9999元起

小學女兒作業問「怎稱呼陌生男性長輩」　翁馨儀一看答案笑到哭

具俊曄、大S夫妻力挺李玖哲　合體「現蹤」演唱會了！

《超人》小孩長大了！李同國與16歲女兒被認成情人　李鍾赫好羨慕

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

大陸熱門新聞

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

航空學校女師邊上課邊啪啪！2分鐘嬌喘大放送

25歲千金傳收80億聘金甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

20歲妹1年暴瘦10kg！顱腦拔出27cm扭曲白蟲狂蠕

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

攔檢驚見「駕駛沒穿褲」　無照男指副駕女：她濕了

陸多地下令集中隔離自費！網一看價格氣：搶錢

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

香港賀陸國慶短片翻車！學生戴口罩吹笛遭群嘲

薄紗女爬牆被起底　真實身分曝光

更多熱門

相關新聞

恐怖女老師開車暴衝　撞飛「人肉保齡球」

恐怖女老師開車暴衝　撞飛「人肉保齡球」

中國湖南本月7日中午12時，一間大專經濟學院發生一起嚴重車禍，一名女老師駕車卻突然失控暴衝，當場撞倒一群民眾，還有不少人被捲入車底下遭輾壓。現在肇事車輛的行車紀錄器曝光，畫面令人震驚。

男學生躺講台「下面狂拍女老師」網罵痴漢

男學生躺講台「下面狂拍女老師」網罵痴漢

愛貓亂入網課老師遭解雇　公司判賠

愛貓亂入網課老師遭解雇　公司判賠

20多歲女老師伸魔爪　15歲男學生陪做愛

20多歲女老師伸魔爪　15歲男學生陪做愛

國小女師拉橡皮筋狠彈教訓　男童手臂都血痕

國小女師拉橡皮筋狠彈教訓　男童手臂都血痕

關鍵字：

四川西南航空女老師網課啪啪

讀者迴響

熱門新聞

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

勇兔、書偉交往2年情斷！雙方證實「當朋友也很好」

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

大逆轉？滾床女主角「不是張淑娟」

《放進去一下下就好》別亂唱　呂秋遠：律師費很貴

即／台中路面刨除工程意外！工人遭同事倒車輾斃

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面