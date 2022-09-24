航空學校女師「邊上課邊啪啪」2分鐘嬌喘大放送　學生聽完凍未條

大陸中心／綜合報導

網路上近日熱傳一則名為「四川西南航空女老師上網課啪啪」的影片，學生疑似側錄一名女老師上網課。影片顯示，該名女老師一邊上課，一邊狂嬌喘，全程都被拍下來PO上網。學生聽完驚呼，「我真的受不了了。」23日，該影片更被轉PO到《Dcard》論壇上，引發網友議論。

▲女師疑似邊上課邊啪啪啪。（圖／翻攝自影片）

近日，一則影片在網路上熱傳，標題為，「吃瓜！四川西南航空職業學院，老師邊講課邊啪啪，嬌喘聲學生們都受不了啦！」影片中，疑似一名女老師正在上網課，沒想到在講課過程中狂喘。

之後，學生發現異常，將上課畫面分享到「成都西南聖瑪麗亞集團」微信群組。學生們一邊聽一邊興奮討論，「這聲音」、「她有什麼東西在一晃一晃的聲音」、「這老師絕了」、「操他媽又開始了」、「這忽遠忽近的聲音」、「我想問她是不是太累了哈哈哈」、「哈哈哈哈受不了了」。

對此，《Dcard》上網友也留言稱，「我剛開始以為她不舒服和麥克風訊號不良什麼的」、「平時說老師上課聽不懂，這種倒是一聽就懂（誤」、「笑死，但會不會是一邊運動一邊上課」、「還敢偷打屁股啊」、「超好笑，最後還有錄到衝刺的時候男生的喘息聲，真的很猛欸」、「求老師照片」。