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國小女師拉橡皮筋狠彈教訓　男童手臂都血痕！家長怒告結果曝

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲金門一王姓小學女老師因班上男童上課玩橡皮筋，也拿橡皮筋狠彈男童手臂，造成他手臂上多條血痕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／金門報導

金門一60歲王姓小學女老師因班上一位9歲男童難以管教，又聽到同學打小報告，說男童上課玩橡皮筋，差點射到當時授課的老師，遂叫男童過來，也拿橡皮筋連續狠彈男童手臂讓他知道痛，造成他左前臂上有多道血痕，男童回家後，媽媽見到孩子受傷心疼不已，怒告老師。經金城簡易庭審理，依成年人故意對少年犯傷害罪，判老師拘役50日，可易科罰金5萬元，全案還可上訴。

判決書指出，男童在上課時把玩橡皮筋，差點射到當時在上課的專輔老師，經同學向班導告狀，王師為了讓男童明白橡皮筋射中別人的疼痛，在今年3月14日下午把男童叫來跟前，竟把橡皮筋套在他的左手腕上，連續「高高拉起、再放開」多次，導致男童手上有多條血痕，男童媽媽發現兒子手上的傷勢後，憤而報警。

經金城簡易庭審理，考量男童年紀還小，受到傷害的身心痛苦相對較高，雖僅是皮肉傷，但遍及左前臂，範圍甚廣，傷害尚非輕微。但審酌王師有教導男童的義務，雖未拿捏分寸導致男童傷害，但動機出於善意，且也是源自男童上課屢勸不聽、干擾其他同學等行為，經勸說處罰都無法遏止，可見男童現有的學校、家庭管道都不能給他妥善的教導，王師僅是教育的一端，管教手段雖失當但情有可原，考量她當老師月薪約7、8萬，事發至今無薪水，依成年人故意對少年犯傷害罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元，全案可再上訴。

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