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「我們的愛沒有換日線」　臺大雲林分院赴索馬利蘭醫療交流

▲人道援助處團隊成員與Hargeisa group hospital（哈爾格薩醫院）副院長討論援助方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲人道援助處團隊成員與Hargeisa group hospital（哈爾格薩醫院）副院長討論援助方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

臺大醫院雲林分院與國際合作發展基金會(以下簡稱國合會)遠赴非洲索馬利蘭，參與由國合會項恬毅秘書長率領數個團隊進行的多項任務。其中人道援助處團隊成員包含王宏慈處長、梁語真專案助理管理師、駐地計畫吳雅芳經理、林秉正經理、以及計畫顧問臺大雲林分院代表江文莒副院長與國際醫療中心盤建德主任。

國合會「索馬利蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」將於2023年底屆期，根據駐索馬利蘭技術團的「索國公衛醫療先期研究報告」指出，建議優先以「緊急醫療」領域推動接續計畫。因此，於9月7日至14日此行的目的，即是在當地進行事實調查暨任務評估，並與索方建立需求與援助間的共識，以確立 2024年起將執行的「索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系計畫」的方向與內容。

臺大雲林分院副院長江文莒表示，此行隨國合會從臺灣至索馬利蘭考察當地公共衛生緊急醫療需求，團隊一落地就帶著時差開始走訪，一天三處考察，對方提出需求如山算平常；團隊行動午餐，馬上腦力激盪、深夜完成當天所有紀錄覆核，然後早餐會報分析工作方針如何能更深入完整。

江文莒說，一群人穿梭在首都哈爾格薩的塵土飛揚與一日五起的祈禱聲中，行走坐臥間都在討論著如何在我們的能力範圍內與友邦一起形塑未來。江文莒提到，因為索馬利蘭是一個進步與落差並存的國度，有網路卻沒有完整的柏油路、人人用手機支付卻高達一半的國民沒有身份證、首都哈爾格蕯百萬人只有四台沒有救護技術員及必要醫療設備的公立救護車，而缺乏戶政地址系統更讓緊急醫療運作難上加難。所以國合會與臺大雲林分院需要不斷了解事實、媒合需求。我們要用臺灣經驗，客製化地幫助他們建立起最適合當地的緊急醫療系統。

▲人道援助處團隊成員與Hargeisa group hospital（哈爾格薩醫院）副院長討論援助方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國合會捐贈Hargeisa group hospital（哈爾格薩醫院）救護車一台。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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