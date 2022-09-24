投資老司機栽了！被騙砸5千萬搞礦場　2人捲款落跑...砸千萬買豪車

▲警方在王嫌住處查扣3台名車，估計總價值約1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名投資客，誤信2名男子鼓吹，砸下5千萬投資虛擬貨幣礦場，原本還有獲利，但是後來2人卻人間蒸發，氣得該名投資客向北市刑大偵三隊報案，警方全加追緝後在曾文水庫逮捕主嫌，另外在桃園住處將另名共犯繩之以法，並查扣總價1千萬元的3台名車。

警方調查，58歲的陳姓男子，平時以投資為主業，但是在2019年遇到26歲的王姓男子，王姓男子鼓吹陳男，因現行虛擬貨幣正夯，所以可以投資礦機挖礦獲利。

▲警方在曾文水庫逮捕王姓男子，事後又在桃園抓到廖姓共犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子聽了以後，立刻投資1百萬購買礦機，原本還有獲利，事後又向朋友集資，總共投資5千萬元，但最後王姓男子卻開始閃躲，不斷辯稱礦機在台中託管場，有些礦機在大陸。

陳姓男子認為被詐騙立刻報警處理，警方獲悉後展開調查，鎖定王姓男子與另名45歲的廖姓男子涉案，於9月底將王姓男子在曾文水庫將人逮捕，事後又在桃園捕獲廖姓男子。

警方當場查扣一台特斯拉以及2台Lexus，估計總價值約1千萬元，但其他資金懷疑早已被洗往中國大陸，目前也將持續追查資金流向，訊後依照詐欺、背信以及侵佔等罪嫌移送法辦。

警方指出，投資人應先瞭解投資標的及慎選投資交易管道，切勿聽信他人讒言，將自己的辛苦錢拱手讓人。

另警方會持續針對最新的詐騙手法持續宣導，並將賡續掃蕩是類犯罪，重申勿以身試法，如有相關不法情資，亦可至各警察機關提供線索。