柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前「絕望身影」曝　2船員落跑被抓

記者鄭思楠／綜合報導

據柬媒報導，柬埔寨西哈努克省 Koh Tang 島地區22日下午發生了一起沉船事故，一艘滿載41名中國人（3名女子）的漁船因設備故障突然沉沒。中國駐柬埔寨大使館最新確認，船上搭載41名中國公民，其中18人已獲救並得到妥善安置，其餘23人落水失蹤，2名涉事柬籍船員被逮捕。

事發後，漁船沉沒前眾人無助緊抓船沿的影片流出，畫面相當驚悚。知情人士表示，41名中國人疑似偷渡到西港，漁船沉沒，23人失蹤，陸大使館連夜到西港組織搜救。

根據船上的一名陳姓乘客陳述，9月11日他們乘船從中國廣州出發，17日抵達國際海域後轉搭由2名柬籍船員駕駛的另一艘漁船繼續航行，22日抵達西港海域時漁船發生故障，2名柬籍船員聯繫同事後被一艘快艇接走，只留下他們漂泊在海上。

▲柬埔寨稱一艘載有中國公民的船隻傾覆。（圖／翻攝自影片）

中國駐柬埔寨大使館最新通報指出，9月22日晚9時，大使館接到柬警察總署通報稱，西哈努克港海域發生一起沉船事故，船上搭載41名中國公民，其中18人已獲救並得到妥善安置，其餘23人落水失蹤，2名涉事柬籍船員被逮捕。據獲救人員稱，船上人員系9月11日從廣州出發，抵達西港海域後不久即遇險。

接通報後，駐柬使館高度重視，立即啟動應急工作機制並成立工作專班。大使王文天第一時間部署聯繫柬國防部、警察總署、西哈努克省政府等部門，要求柬方把救人當作第一要務，動用全部力量和手段開展搜救。李傑參贊兼總領事連夜趕往西港，協調相關救援行動。

23日上午，西省省長郭宗仁向陸大使館李傑參贊兼總領事通報搜救工作最新進展。郭表示，事故發生後，柬國防部、警察總署以及西省政府全力開展救援工作，截至23日中午12時，又成功救起1名落水人員，同時打撈起1具遇難人員屍體。郭強調，目前搜救工作仍在繼續。為動員社會力量參與救援，西省政府向附近海域漁民發布懸賞通告，每救起一名落水者獎勵500美元（約新台幣15856元）。