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用蔣孝嚴緋聞攻擊很下流　吳欣岱：這招僅可對蔣萬安

▲▼ 。（圖／左，翻攝自臉書／右，記者周宸亘攝）

▲吳欣岱針對蔣孝嚴緋聞事件發文 。（圖／左，翻攝自臉書／右，記者周宸亘攝）

記者崔子柔／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近日與國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，連日起底其身世背景，更於22日爆料蔣萬安父親蔣孝嚴23年前「晶華緋聞案」女主角就是當時的名媛張淑娟。前立委黃國昌則批無法接受如此下流的選舉方式，台灣基進港湖議員參選人吳欣岱回嗆，「這些話如果放在所有其他候選人身上都是成立的，唯獨蔣萬安不行」。

吳欣岱在臉書PO出黃國昌發文的截圖回應，「沒有人可以否認蔣萬安靠著名義上的血統得到了他現在有的一切，因此挑戰他血統的真實性是合理的」，更指出中國國民黨是一個血統加權比重超重的政黨，「要說下流的選舉方式是從何而來，就是從中國國民黨來的」。

吳欣岱最後說，「身為一個政治人物，你可以接受中國國民黨一直存在在台灣，現在就沒資格出來說別人跨越文明底線」。

黃國昌專訪（圖／資料照）

▲黃國昌認為用蔣孝嚴20年前緋聞攻擊蔣萬安很下流。（圖／資料照）

黃國昌昨晚間發文表示，蔣萬安有什麼不妥言行，就用力地監督他，蔣萬安有什麼違法濫權，就大力地批判他，蔣萬安有什麼愚蠢政見，就大聲地嘲笑他，這些都沒有問題，「但是，硬去扯他老爸20年前緋聞的對象是誰，還連帶傷害一位早已退隱的女性，這真的已經跨越了文明的底線，讓人無法忍受，更直言可以不喜歡蔣萬安，可以反對蔣萬安擔任台北市長，「但我無法接受如此下流的選舉方式，更無法接受如此濫用媒體公器。」

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