浪漫duke！男同事開會中「唱情歌告白」笑倒一群人　她尷尬到發寒

▲男同事開會中「唱情歌告白」，女網友直呼「尷尬到發寒」。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

許多電視劇、電影中，男女告白的場景相當浪漫，但若在現實中出現，若時機或場合不對，只會讓人尷尬到爆炸。一名女網友表示，她日前在開會中被一名男同事告白，對方還當眾唱了一首情歌，許多人笑到發抖，但她只覺得尷尬到發寒，直呼根本是「大型社死現場」。

女網友在Dcard以「史上最尷尬的告白，大型社死現場」為題，表示她知道職場有一名男同事A喜歡她，但她對男同事A沒有感覺，直到近日某部門原本在開會，突然有人請她的部門所有人進會議室，「原本以為要開會，結果沒想到迎來告白唱歌，根本大型社死現場，原地死亡」。

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原PO崩潰說，「他直接在多人會議中的辦公室對著我唱品冠的無可救藥」、「這種場合直接告白，真的是瞎到爆炸，到底是誰給他的勇氣，梁靜茹嗎」、「還播音樂，還有BGM，好多人笑到發抖，但我尷尬到發寒」、「請問我之後該如何面對同事，大家教教我，我是不是被拿來練習勇敢了」。

其他網友看了紛紛笑說「不熟還當眾告白 ，尬爆」、「無論有沒有在一起，妳跟他這件事將在公司茶餘飯後話題上寫下一筆」、「離職理由，被告白」、「妳害我去查無可救藥的歌詞，笑到發抖」、「他沒有先唱愛真的需要勇氣哦」、「快tag直男行為研究社」、「這麼浪漫，肯定是浪漫Duke教他的」。

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