送「愛你紅茶」給女神！他當天慘被打槍　網揪1亮點：涼一半了

▲今天是七夕情人節。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者朱祖儀／綜合報導

今（4）日是一年一度的七夕情人節，如果想跟心儀對象告白，你會怎麼做呢？一名網友透露，他一直偷偷暗戀一名女同事，但2人相處上都像哥兒們，為了改變現況，於是他買了一杯「愛荔紅茶」送給女方，並將紅茶畫掉，想用「愛荔」的諧音梗將心意傳達給對方，可惜最後還是悲劇收場。

原PO在「Dcard」發文表示，剛進公司就對那名女同事有好感，但長時間相處下來，對方只把他當作哥兒們，即使單獨出去過2次，雙方的關係也完全沒有進展。某天午休吃完飯回公司的路上，他注意到有飲料店推出了荔枝口味紅茶，剛好取名叫做「愛荔紅茶」，於是想買給對方告白。

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▲原PO送飲料告白。（圖／翻攝自Dcard）

原PO為了避免其他同事發現，還自掏腰包請大家喝飲料，接著再將要買給女同事的紅茶送到對方桌上，並將紅茶2字畫掉，想把心意傳給對方。果然下班就收到對方的回應，可惜是一張好人卡，「哥～謝謝你的飲料，這招有厲害，但…我比較喜歡弟弟」，他不禁難過嘆道「失敗了，芭比Q惹」。

不少網友看到後紛紛笑說，「虧你想得出來…不過沒有人會直接告白啦！！真的會母胎單身，這個方法如果用在之後的情人節，應該還不錯」、「情人節禮物就決定是這杯飲料了」、「拿筆塗掉好有創意，已分享給男友，希望情人節可以收到」、「可愛死，要是我就答應你了」、「竟然沒有成功，該找下一個了，我覺得你是個有趣的靈魂」。

但也有人指出，其實早就看得出來會失敗，「相處像哥兒們就涼一半了，本來你再約幾次製造曖昧情境，也許是有機會扭轉的，結果腦衝告白下去直接自爆死局，下次別再犯了」、「其實對方對你有沒有意思，從談話的內容、舉止就可以看得出來」、「我覺得…單獨約出遊已經是很明顯想追求的暗示了，成年人懂得都懂，所以跟你相處像哥們也是個明顯拒絕的暗示，敬你是個勇者來個直球對決，不過我根本不會看飲料標籤」。