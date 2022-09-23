買機票就衝！日10／11開放自由行　韓免簽+免陰性證明　一文看規定

▲台灣10/13開放入境0+7。（圖／桃機提供）



文／黃明惠／今周刊

日本首相岸田文雄昨（9/22）日晚間宣布，從10/11起，日本將放寬邊境措施，解除個人旅行禁令、取消單日入境人數上限，全力支援旅遊業以刺激日本觀光經濟。

​​這代表從10/11起，日本重新開放海外旅客自由行，同時恢復免簽證，目前每日入境人數上限也不限於5萬人。消息一出，受疫情影響許久沒出國玩的民眾，都相當興奮。整理目前日本入境相關規定：

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1.日本將國家、地區區分為「紅」、「黃」、「藍」3 區，台灣屬「藍區」，因此入境可免除篩檢與隔離。

2.日本目前打滿3劑疫苗可免持72小時內PCR陰性證明。日本承認接種3次以上的疫苗包括：輝瑞（Pfizer）、AZ（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）、嬌生（Janssen）、諾瓦瓦克斯（Novavax）或印度疫苗Covaxin，其中嬌生一劑相當於兩劑，前三劑接種不同疫苗亦承認有效。

3.疫苗有接種滿三劑，不須陰性證明書；同行大人有接種三劑，不須陰性證明書。同行大人未接種滿三劑，6~18歲需要陰性證明，未滿6歲者不需要，同行大人陰性即可。

4.目前仍需要申請簽證。不過10/11起，恢復免簽證。

5.9/7起需透過日本旅行社預約機票和住宿，10/11起則恢復自由行。不只日本恢復自由行，南韓觀光也免簽證，南韓今年6月開放觀光簽證入境，台灣民眾在10/31前還可免簽證入境，而未打疫苗者，入境也不用再隔離。

9/3日起，旅客入境南韓也不用提供PCR或快篩陰性證明，但入境一天內仍要接受 PCR 。

今（9/23）日最新消息指出，南韓宣布從本月26日起，全面解除「戶外戴口罩」禁令，就連50人以上的戶外集會或是演唱會、體育賽事等，也不用戴口罩。若在室內，目前仍要戴口罩。

台灣10/13開放入境0+7

中央流行疫情指揮中心昨(9/22)日宣布，9/29起取消入境機場唾液PCR檢測、入境檢疫「3+4」全程可一人一室，最快10/13入境檢疫改為「0+7」。指揮官王必勝表示，目前看來疫情已過高峰，是否「向下」還要再觀察一週，若持續向下，就可以公告「0+7」措施。

王必勝表示，下周四開始實施的內容包括：每周入境人數由5萬升高至6萬、入境者居家檢疫可全程「一人一室」、取消機場唾液PCR改為發放4劑快篩。

衛福部也同步公布入境後7天自主防疫的10大指引，根據規定，自主防疫期間外出需有兩日內快篩陰性證明，上班、上課仍須全程佩戴口罩，但可以外食，禁止前往醫療院所、長照機構，並要避免接觸長者、幼童、免疫不全及免疫力低下者等高風險對象。

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