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「香車+辣模」嘉市府廣場前超吸睛　國慶連假百輛超跑集結拚觀光

▲▼ 「國慶連假來嘉消費抽大獎！百台帥氣超跑

▲▼ 嘉義市「國慶連假來嘉消費抽大獎！帥氣超跑、車模及資深藝人登場，為文化商圈成果發表嘉年華暖身 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為即將於雙十國慶連假，10月8、9兩日於嘉義市文化公園旁盛大登場的嘉義市文化商圈成果發表嘉年華暖身，23日將有4輛百萬超跑及妙齡辣模到場，讓不少民眾拿起手機狂拍或要求與車模自拍。10月9日、10日更將驚喜加碼在嘉義市湖美一路舉辦「跑車動態秀」，預計將有百輛名貴超跑來嘉，將讓喜愛跑車的民眾一飽眼福。

▲▼ 「國慶連假來嘉消費抽大獎！百台帥氣超跑

嘉義市長黃敏惠及嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗，以及台灣觀光旅遊聯盟總會理事長「鳥來嬤」吳敏一同揮動國旗及賽車旗為商圈成果發表會揭開序幕，黃敏惠也邀請民眾把握加碼延長至10月10日的嘉義市購物節，國慶連假來嘉消費滿500元，就有機會抽輕豪宅大獎以及加碼的百萬休旅車，吃美食、賞超跑，再去欣賞璀璨的國慶煙火，國慶假期到嘉義就對了！

▲▼ 「國慶連假來嘉消費抽大獎！百台帥氣超跑

黃敏惠表示，疫情對商圈發展是嚴竣的考驗，回想三級警戒期間服務業所面臨的困境，心中仍是滿滿的不捨，但感謝嘉義市商圈與所有店家的通力合作，讓疫情下的危機成為拓展線上銷售及運用網路宣傳的轉機。她也感謝嘉義市商圈文化促進協會與台灣觀光旅遊聯盟總會的創意，以壯觀的超跑大隊為國慶連假期間的嘉義市帶來與眾不同的亮點。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，嘉義市政府向經濟部中小企業處爭取「111年度商圈街區營造競賽補助計畫」就是為了商圈經濟活絡，成果嘉年華活動獨樹一格加入超跑車隊共襄盛舉，同時，也感謝PG TALK必礦科技股份有限公司對文化商圈的大力支持，相信嘉義市國慶連續假期一定會熱鬧滾滾，劉慶宗說，商圈夥伴都非常期待人潮抵嘉，創造商機。

▲▼ 「國慶連假來嘉消費抽大獎！百台帥氣超跑

▲ 嘉義市國慶連假來嘉消費抽大獎鳥來嬤跟車模現場拚人氣。（圖／記者翁伊森攝）

台灣觀光旅遊聯盟總會理事長吳敏也是知名藝人「鳥來嬤」表示，嘉義市商圈非常具有觀光實力，每到周末，總是能看到店家長長的排隊人龍。這次響應嘉義市的商圈活動，除了超跑車隊助陣，更將帶來她親自規劃的舞台演出，希望大家「作夥逗鬧熱」，也感謝嘉義市政府、嘉義商圈文化促進協會以及當地店家與市民的支持，讓汽車表演秀的活動得以順利進行，希望能為活動帶來話題，也希望藉超跑表演推廣正確安全賽車駕駛概念。

▲▼ 「國慶連假來嘉消費抽大獎！百台帥氣超跑

嘉義市政府建設處表示，這一次的商圈活動申請管制道路的時間分別為10月8日中午12時至下午6時，以及9日下午2時至下午6時，管制路段為文化路(民族路至垂楊路)；另外，10月9日及10日上午8時至下午6時，管制路段為湖美一路至健康五、七、八、十街；健康九、十二、十三街至湖美二路段；健康十七街至順興七街口。屆時歡迎全國遊客一同來嘉歡度國慶，也見證嘉義市商圈成功結合科技的成果。

▲▼ 「國慶連假來嘉消費抽大獎！百台帥氣超跑

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