陸公安部前副部長孫力軍被判死刑　緩刑兩年後轉無期徒刑「終身監禁」

▲大陸公安部前副部長孫力軍遭判死刑，緩刑兩年後轉無期徒刑。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

吉林省長春市中級人民法院今（23）日對公安部前副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案作出公開判決。孫力軍遭判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑，終身監禁，不得減刑及假釋。

長春中院對孫力軍受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；操縱證券市場罪判處有期徒刑八年，並處罰金一百萬元人民幣（約440萬元新台幣）；非法持有槍支罪判處有期徒刑五年，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對孫力軍受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

孫力軍在2001年至2020年4月間，利用擔任上海市衛生局外事處副處長，上海市外事辦綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安保局局長及公安部副部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位或個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物。

非法所得共計折合人民幣6.46億餘元（約28.42億元新台幣）。2018年上半年，孫力軍應他人請託，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等方式，影響股票交易價格和交易量，幫助他人避免損失1.45億餘元人民幣（約6.38億元新台幣）。孫力軍還違反槍支管理規定，非法持有槍支2支。

長春中院認為，孫力軍受賄數額特別巨大，收受賄賂後為多人謀取職務提拔、調整，利用職權插手案件辦理，干預醫藥、金融等民生領域正常經濟活動，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。

鑒於孫力軍到案後提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，並主動交代辦案機關尚不掌握的部分受賄事實，如實供述全部犯罪事實，能夠認罪悔罪，且積極配合追贓，大部分贓款贓物及孳息已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。