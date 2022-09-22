北市再公布酒駕累犯11人姓名+正面照　他「4年被抓3次」

▲北市第九次公告酒駕累犯名單，男子葉佐正4年內3度酒駕。（圖／翻攝台北市政府交通局）

記者邱中岳／台北報導

全國在3月31日開始實施酒駕新法，將公布屢次酒駕或拒絕酒測的名單以及照片，並且附上明確違規事實，北市交通事件裁決所22日第9次公告酒駕累犯，共計有11人涉案，其中葉佐正在2019年、2020年以及2022年3度遭警方查獲酒駕。

酒駕新法上路，從2019年7月開始計算，10年內累犯機車騎士將罰9萬元，汽車駕駛者則是罰12萬元，酒駕累犯3次，將依照前次罰鍰加碼9萬元，2度拒測將處36萬元，3次以上除了之前累計再加罰18萬元。

酒駕新法還會將酒駕累犯名字、照片以及違規事實公布，並得以吊銷駕駛執照3年，北市第九次公告酒駕累犯名單有11人，2度累犯有10人，3度累犯則有1人。

3度累犯的葉佐正， 第1次酒駕於2019年11月25日，駕駛機車在新北市板橋區環河西路遭攔停，第2次酒駕於2020年12月27日，駕駛機車在本市延平北路遭攔停，最後一次則是在2022年4月4日，駕駛機車在本市民權西被警方攔下開單。

葉佐正被攔查酒駕，其中2019年、2022年被查獲酒駕均超出酒測標準值0.25，所以依照公共危險罪嫌送辦，但2020年因酒測值低於0.25，所以依照規定開罰9萬元。

▲台北市第9次公告酒駕累犯名單，男子葉佐正4年內3度酒駕 。（圖／翻攝自台北市政府交通局酒駕累犯公布專區）

臺北市111年第9次公告酒駕累犯名單計有11名，分別計有累犯2次10名及累犯3次1名；其中累犯2次如下:

黃瓊輝第1次酒駕於108年12月31日駕駛機車在新北市淡水區坪頂路遭攔停，復於111年4月1日駕駛機車在本市重三路被警方攔下開單(酒測值0.29)。

白偉銘第1次酒駕於108年10月18日駕駛機車在本市汀洲路遭攔停，復於111年4月3日駕駛機車在本市康定路被警方攔下開單(酒測值0.39)。

曹朝明第1次酒駕於108年7月29日駕駛機車在本市鄭州路遭攔停，復於111年6月14日駕駛汽車在本市和平西路被警方攔下開單(酒測值0.2)。

蕭安欽第1次酒駕於110年1月6日駕駛汽車在嘉義市健康十七街遭攔停，復於111年4月9日駕駛汽車在本市基隆路被警方攔下開單(酒測值0.52)。

楊弘毅第1次酒駕於111年3月18日駕駛機車在本市市民大道遭攔停，復於111年4月12日駕駛機車在本市民權西路被警方攔下開單(酒測值0.41)。

周坤燦第1次酒駕於108年7月22日駕駛機車在新北市板橋區環河西路遭攔停，復於111年6月29日駕駛機車在本市市民大道被警方攔下開單(酒測值0.2) 。

林永森第1次酒駕於110年12月24日駕駛汽車在本市港東街遭攔停，復於111年7月15日駕駛汽車在本市重慶北路被警方攔下開單(酒測值0.18)。

陳新竹第1次酒駕於108年11月27日駕駛機車在本市西寧北路遭攔停，復於111年6月23日駕駛機車在本市忠孝東路被警方攔下開單(酒測值0.23)。

張家銘第1次酒駕於109年9月9日駕駛機車在本市華中橋堤外便道遭攔停，復於111年4月22日駕駛汽車在本市忠孝東路被警方攔下開單(酒測值0.38)。

季廷勳第1次酒駕於110年9月11日駕駛機車在本市重慶南路遭攔停，復於111年6月29日駕駛機車在本市武昌街被警方攔下開單(酒測值0.47)。

累犯3次1名如下: 葉佐正第1次酒駕於108年11月25日駕駛機車在新北市板橋區環河西路遭攔停，第2次酒駕於109年12月27日駕駛機車在本市延平北路遭攔停，復於111年4月4日駕駛機車在本市民權西被警方攔下開單(酒測值0.48)。