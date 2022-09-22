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鄰居機械車位取車「他百萬名車慘夾爆」　沒做1動作獲賠金額減半

▲台南市1名8個月女嬰，滑落在東區德東街151巷一處大樓地下停車場深約2米的機械式停車坑內，消防人員將嬰兒迅速救出，送成大醫院就治中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲機械式停車位能增加停車空間，但操作上需要更加注意人車安全。（示意圖／資料照）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名吳姓女子要從社區機械停車位取車，沒注意到鄰居林女剛停好車，副駕駛座的潘姓老公打開車門要拿東西，吳就按下車位啟動鈕，她聽到有人驚呼「車上有人」才緊急按停止，但是已經來不及，造成林女右前車門及右前葉子遭車架擠壓受損，估價後車損10萬6千元，潘男提告要吳女全額賠償，高雄地院鑑定後，認為車主要自負45%肇事責任，判吳女須賠55%也就是5萬8300元，可上訴。

潘男提告指出，今年3月16日下午，他搭著林姓妻子開的車回到社區地下停車場，停在與吳女車輛同一區域，他才剛打開副駕駛座車門要拿東西，吳女就按下車位啟動鈕，他們連人帶車開始移動，他見狀著急高喊「車上有人！」，吳女聽見後才按下停止鈕，但右前車門跟車體已被夾壞。

林女將受損車輛經維修估價後，他們原價125萬的車貶損10萬，加上鑑定費用6千，共10萬6千元，潘男因此要求吳女賠償。

吳表示，她當天取車前有確認過機械車位附近狀況，確定沒看到人在周圍、也沒車燈，才按下取車鈕，聽到「車上有人」的呼喊聲，就馬上按下紅色停止鈕，認為車門會受損是潘男在移動過程中打開門才會被夾到，如果不要打開門，以按喇叭、閃燈、搖下車窗等方式提醒，車輛就不會受到損害。

簡易庭審後認為，車輛停入機械車格後不應在車內逗留，人在設備內，則應開大燈警告其他操作人員，車主未依規定進行因此導致車損事故，應自負45%過失責任，因此判吳女只需負責5萬8300元的賠償，仍可上訴。

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