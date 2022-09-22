藍控延攬黑道進競選團隊　蔡適應發言人：獅子會全是黑道？

記者郭世賢／基隆報導

國民黨台北市議員徐弘庭等人今（22日）召開記者會，質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應服務團隊助理陳清源，正是綽號「排骨」的天道盟太陽會「陳姓大哥」。對此，蔡適應競總發言人兼律師陳彥寧駁斥，蔡適應與陳先生認識時，他是一位投入公益的企業家，同時擔任國際海洋獅子會會長，難道國民黨認為整個獅子會會友都是黑道嗎？

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應。（圖／記者郭世賢攝）

國民黨台北市議員徐弘庭、發言人柳采葳及前國民黨青年團總團長呂謦煒22日爆料，蔡適應服務團隊疑似延攬黑道進入團隊，質疑市長參選人擁有如此「強硬」背景，難道適任嗎？

呂謦煒表示，這位綽號「排骨」的天道盟太陽會陳姓大哥，平時經營土方公司，私底下卻利用工程合約糾紛，向建設營造業者索討賠償金。他說，今年7月24日疑似教唆手下小弟，用土方介入糾紛勒索業者而遭警方逮捕；經查1張土方公司名片寫著「陳清源」，登錄聯絡方式竟與蔡適應立委服務團隊助理陳清源，不僅名字完全相同，聯絡方式一樣，再從陳清源所經營的土方公司名片中得知，這間土方公司的地址，又剛好跟蔡適應基隆服務處的地址一模一樣。

▲蔡適應委員與陳先生認識， 同時現在也擔任國際海洋獅子會的會長，在獅子會會長交接典禮，國民黨候選人謝國樑也特地前往致意。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

對此，蔡適應競總發言人兼律師陳彥寧表示，國民黨提出水公司的工程標案，這家公司本來就不是蔡適應委員助理的公司，標案是公開招標，水公司與廠商雙方都說，如果任何人有問題、歡迎去檢舉。

陳彥寧表示，蔡適應委員與陳先生認識時，他是一位投身公益的企業家，同時現在也擔任國際海洋獅子會的會長，在獅子會會長交接典禮，國民黨候選人謝國樑也特地前往致意。他強調，國民黨提名60幾位有前科的議員，要不要也說清楚？不應該以雙重標準看待。

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