法官子、警察起訴後...偷拍論壇再逮1供貨商　上傳79片撈19萬

▲檢察官追加起訴高姓男子，涉嫌上傳79帖偷拍影照。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

檢警聯手查獲國內最大偷拍影片網站《創意私房》與《觸感論壇》，包括論壇經營者陳紹偉、王星澤，以及供貨賣片的法官之子、警察、老師等已有18人遭起訴，台北地檢署又查出，高姓男子從2018年起，在論壇註冊會員帳號，陸續上傳販售「小姐姐」、「小妹妹」系列裸露猥褻影照共79帖，獲利約19萬元，依違反《兒少性剝削防制條例》追加起訴。

專案人員查出，偷拍網站原由綽號「老馬」的不詳男子在美國租設網域空間，架設了《創意私房論壇》，刊登「本家私房菜」、「台灣私房菜」、「烹飪視訊」等各式帖子，販售偷拍影片及照片給付費會員，如果會員有自己的影片要分享，也可上架販售，成為「自售者」，賣片獲利與論壇拆帳。

2015年間，原本在創意私房活躍的「交流者」陳紹偉、王星澤等人，因不滿分潤方式，決定另起爐灶，再架設了《觸感論壇》論壇，並仿效會員組織架構，自行蒐集或者尋找各類「自售者」，網羅找校園、廁所、裙底、性交易等各類偷拍影片販售。

▲檢察官調查有近300名成年、未成年少女遭偷拍側錄，然後被上傳偷拍論壇販售。（示意圖／Pexels）

台北地檢署1月間就曾起訴，兩論壇共上架超過20萬部影片，而且大多會在檔案外，附上被害人生活資訊等方式，吸引會員付費選購，獲利3千萬元，至少287名成年、未成年女性受害，遭起訴被告包括陳紹暐、王星澤、張子彥等15人，6月間再追加起訴偷拍片供貨商屏東警員劉汶燁，以及莊凱文、高弋昌等3人。

北檢持續調查，發現目前因另案在監服刑的高姓男子，從2018年起，在85pron等色情網站下載色情影片及照片，並與網友交換其他猥褻、裸露隱私部位的影照及被害人社群照號等個資，上傳到觸感論壇販售，發送「小姐姐奶瓶妹」、「技術學院小姐姐」、「優質小妹妹」、「後山小妹」等79帖影照檔案，共計販售獲利近18萬7864元圖幣，獲得新台幣轉帳約19萬元

檢察官調查後，再依違反《兒少性剝削防制條例》、《個人資料保護法》等罪起訴，並追加到法院與陳紹偉案併案審理。另外，台北陳姓男子也被前女友指控，涉嫌把她的裸照轉賣給論壇，但因查無事證，陳男22日獲不起訴。