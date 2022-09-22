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好消息！台東男上山採藥遇6.8強震失聯　受困6天自行下山

▲何男上山採藥迷路失蹤，警消上山搜索，今日早上何男已自行平安下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲何男上山採藥迷路失蹤，警消上山搜索，今日早上何男已自行平安下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲 、翁子皓／台東報導

台東何姓男15日獨自前往台東縣延平鄉永康山區採藥，本來預計在山上待兩三天後下山，不料下山時受傷並迷失方向，急與家屬聯繫上，但隨後又失聯。警消19日夜間獲報，當時花東剛發生規模6.8的大地震，警消不敢大意，20日一早就上山搜救，經2天的搜索，在今(22)日早上傳出好消息，失蹤的何男已自行脫困。

▲何男上山採藥迷路失蹤，警消上山搜索，今日早上何男已自行平安下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警消19日夜間接獲民眾報案稱，何姓男子15日獨自前往延平鄉永康山區採藥兩三天，家人18日接到他的電話，表示在山上受傷，無法辨識方向下山回家。台東消防局獲報後立即召開搜救會議，派遣山域專責隊結合林管處、警察局人員共7名於20日清晨7點入山搜索，針對可能區域大範圍搜救。

台東消防局表示，今日一早6點再派出第二梯次6人小組並與林務局配合，針對永康自來水廠後方山區及工寮附近進行三天兩夜擴大搜索，早上8點40分傳出好消息，失蹤的何男已自行脫困平安下山，延平分隊救護車也前往檢查何男生命徵象及相關救護評估，患者表示不需要送醫。

消防局仍特別呼籲，民眾上山工作，獨自行動可能發生生命危險，除應合法入山申請外，還要告知家人或友人工作地點及聯絡方式，保障自身安全。

▲何男上山採藥迷路失蹤，警消上山搜索，今日早上何男已自行平安下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲何男上山採藥迷路失蹤，警消上山搜索，今日早上何男已自行平安下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲何男上山採藥迷路失蹤，警消上山搜索，今日早上何男已自行平安下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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