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瞄準復甦國旅！高鐵推「冬遊饗食趣」　訂房加購高鐵票65折起

▲▼高鐵推「冬遊饗食趣」，訂房加購高鐵票65折起，飯店聯票訂房入住台北君品酒店即贈菲力牛排晚宴套餐。（圖／高鐵公司）

▲高鐵推「冬遊饗食趣」優惠。（圖／高鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

後疫情時代，瞄準復甦國旅市場，台灣高鐵今(9/22)宣布推出「冬遊饗食趣」國旅和飯店聯票，訂房後加購高鐵票最低65折起。

即日起至12/29止，台灣高鐵公司推出「冬遊饗食趣」國旅聯票及飯店聯票優惠專案，出發日適用10/1至12/29止，其中，透過指定平台購買國旅聯票，加購高鐵票即享8折起優惠，飯店聯票訂房加購高鐵票則享65折起優惠。

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台灣高鐵公司表示，國旅聯票「冬遊饗食趣」提供高鐵車票和精選超過千項旅遊商品，購買指定商品，即享不限班次、車廂車票8折優惠，疏運期間為85折，適用搭乘日期自10/1起至12/29止，旅客在各平台下單，還可另享專屬美食優惠或折扣碼。

▲▼高鐵推「冬遊饗食趣」，訂房加購高鐵票65折起，飯店聯票訂房入住台北君品酒店即贈菲力牛排晚宴套餐。（圖／高鐵公司）

▲高鐵推「冬遊饗食趣」，訂房加購高鐵票65折起。（圖／高鐵公司）

譬如在KKday平台購買高鐵國旅聯票，選購嘉義必吃「林聰明沙鍋魚頭」或台南超人氣「阿裕牛肉涮涮鍋」方案，線上下單即可直接訂位，到現場後只需出示電子憑證，就可免排隊通關，產品另含200元起計程車乘車金。

高鐵公司指出，飯店聯票也結合全台近180家合作飯店，旅客於飯店官網訂房，即享加購不限班次、車廂的高鐵票75折起優惠，疏運期間為8折，適用搭乘日期自10/1起至12/29止，另11/30前入住國泰集團旗下6館或義聯集團旗下2館合作飯店，更可享高鐵65折超低票價，飯店也推出一泊二食、餐飲抵用金、午茶點心或經典伴手禮不等住宿方案。

▲▼高鐵推「冬遊饗食趣」，訂房加購高鐵票65折起，飯店聯票訂房入住台北君品酒店即贈菲力牛排晚宴套餐。（圖／高鐵公司）

▲高鐵推「冬遊饗食趣」，飯店聯票訂房入住享有美食優惠。（圖／高鐵公司）

以台北君品酒店為例，入住雅緻客房每晚5,880元起，可享雲軒西餐廳主廚精選菲力牛排晚宴套餐加贈餐酒4瓶，翌日再享自助式早餐；入住台南U.I.J.友愛街旅館友緻客房每晚4,050元起，則贈送價值920元的南美春室The POOL雙人午茶+南美館門票兩張，更可到頂樓最夯打卡景點「南美春室」，體驗絕美玻璃屋與融合在地咖啡、午茶。

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高鐵冬遊饗食趣聯票優惠

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