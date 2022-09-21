男乘客拿棉棒！她公審「為何在高鐵站篩陰陽」　風向一面倒臉腫了

▲原PO發問，為何有人在高鐵站快篩。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

今（21）日本土確診數為4萬6902例，就怕隨時染疫，快篩也成外民眾的日常。不過一名女網友驚呼，今日搭高鐵時，直擊有男子在站內休息區快篩，讓她拍下照片上傳求問，「為什麼要在高鐵站篩陰陽？」結果文章曝光後，網友風向一面倒，紛紛反砲翻「有差嗎？會怕躲在家裡不就好了？現在一堆沒有通報！」

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》上傳一張照片，可見一名乘客坐在高鐵椅子，一手拿著棉棒，地上則有快篩的包裝袋。原PO則發文質疑，「那個...為什麼要在高鐵站篩陰陽？」

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文章曝光後，一票網友反砲翻「有規定不能在戶外快篩嗎？怕死就把自己關在家就好了」、「已經距離人群1.5公尺了還不行？管真寬啊，管好自己就好了」、「是會戳到你的鼻孔？還是菊花是嗎」、「這樣也是不錯，如果陽性就不要上車廂害整車的人」、「現在一堆確診不驗趴趴走的，一堆有症狀不驗就沒確診啊，還不是趴趴走，放寬心已經感冒化了」、「反正都流感化了你管他在哪，不驗也是到處都有啦」。

另有過來人回應，「我昨天也在路邊快篩，要拜訪客戶，門口警衛說進去前要看快篩，你以為有人沒事喜歡享受戳鼻子的快感嗎？並沒有」。還有人哭笑不得直呼，「之前有人在北車廁所快篩，然後跑來問我這個有沒有確診？我看兩條線」。

▼網友認為管太大。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

