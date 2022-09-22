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竹科男拒絕酒測挨罰！裝窮拒付17萬罰金　名下驚人財產曝光

▲錢,財富自由,節省,開源節流,記帳。（圖／pexels）
▲陳姓竹科男拒付罰金，遭移送行政執行署執行。（圖／pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子因拒絕酒測遭開罰17萬，向執行單位申請分期付款後卻一期未付，遭業務單位移送行政執行署執行。執行署進行財產清查後驚為天人，不止房產、股票，男子光現金存款就高達6、700萬。執行署立即核發扣押命令、扣押該男子存款，果然，扣押命令發出後2天，陳姓男子就乖乖出面繳清所有欠款。

法務部行政執行署新竹分署表示，新竹一名陳姓男子於2020年7月間，於台北駕駛時，被員警攔檢後拒絕酒測，遭交通裁決所裁處17萬元罰鍰。男子向裁決所申請分期後卻1期都沒繳，台北市交通裁決所遂移送法務部行政執行署新竹分署(下稱新竹分署)強制執行。

▲竹科男拒絕酒測挨罰　裝窮「付不出17萬罰金」財力曝光超驚人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳姓男子遭執行扣押後，2天內繳清所有欠款。

新竹分署接獲移送案件後，立即寄發傳繳通知，並即著手清查男子名下財產，發現陳姓男子經濟優渥，光台幣、外幣存款多達6、7百萬，且持有多家上市公司股票，名下還有一筆房地產。

經新竹分屬調查，陳姓男子任職於一家外商科技公司，年薪超過百萬。新竹分署立即核發扣押命令，扣押該男子存款，足額扣押，扣押命令發出後2天，陳姓男子便自發性前往新竹分署，刷卡繳清所有欠款。

新竹分署呼籲民眾，酒駕危害交通秩序、用路人生命安全甚鉅，自身也會遭到裁罰，如不繳納，就會移送執行，存款、股票、薪水等都有可能遭到扣押，得不償失，且酒(毒)駕裁罰案件將持續強力執行，民眾切勿存有僥倖心態。

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關鍵字：

酒測竹科行政執行署

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