俄30萬大軍動員令驚見逃難潮！機票一張28萬搶光　「不想當肥料」

▲莫斯科謝列梅捷沃體機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日宣布簽署「局部動員法令」，預計將徵召30萬名預備役公民參戰，並且在「部分軍事動員」結束前，役期將被無限期延長。然而，向來被喻為「最強戰鬥民族」俄羅斯人這次卻搶著逃離出境，不僅許多機票都被搶購一空，就連芬蘭與俄羅斯邊境也湧現大量車潮。

根據路透社報導，相關法令頒布後，21日從莫斯科飛往土耳其城市伊斯坦堡（Istanbul）和亞美尼亞城市葉里溫（Yerevan）以及喬治亞首都提比里斯（Tbilisi）的直飛航班都瞬間售罄，之後幾天的機票也大幅飆漲，目前從莫斯科飛往伊斯坦堡的單程經濟艙票價已高達 9200歐元（約新台幣28.6萬元）。

除此之外，據芬蘭監視器網站「Kelikamerat」顯示，俄羅斯的邊境也出現超長車龍，一直到當地時間晚上將近9點車流都沒有減少，不少俄羅斯人準備逃往目前唯一對俄羅斯保持邊境開放的芬蘭，而其餘和俄羅斯接壤的國家也開始加強邊境管制。

▲俄羅斯與芬蘭邊境出現大量車潮。（圖／翻攝自Kelikamerat）

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）表示，俄羅斯民眾逃離國境是為了躲避徵召而非受到政治迫害，因此邊境必須關閉。拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）也強調，不為任何逃離莫斯科動員令的俄羅斯人提供避難所是基於安全考量。愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）則說，拒絕履行國內公民義務或並不構成在其他國家獲得庇護的理由。

實際上，俄羅斯動員的消息前一天就在俄羅斯社交平台上傳得沸沸揚揚，據Google趨勢數據，「逃離俄羅斯」的相關內容搜索量，在俄羅斯突然暴漲。甚至有烏克蘭媒體報導，許多俄羅斯人為避免成為「烏克蘭土地的肥料」，還嘗試以「折斷手臂」的方式來躲避徵召。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

據《天空新聞》報導， 俄羅斯此前與預備役簽訂的合約多數為3至6個月，然而俄羅斯最新頒布的「局部動員令」卻寫明，除了被免除兵役的公民外，所有擁有軍事經驗的公民都可加入烏克蘭的戰鬥，而現有預備役公民的合約將持續生效，一旦被徵召，就要立刻上戰場，直到部分動員結束為止。

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