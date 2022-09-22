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新竹雞排「1片賣95」！在地人嚇壞：開幕才60元　店家出面喊冤

▲▼雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲雞排是台灣常見的小吃，如今因為物價飆漲，價格變得不再親民。（示意圖／記者許力方攝）

記者柯振中／綜合報導

隨著物價不斷飆漲，台灣過往的特色小吃變得不再親民。一名網友日前發現，新竹某間雞排店價格飆漲誇張，開幕時一片雞排60元左右，如今價格竟高達95元，讓他十分傻眼，第一次在新竹看到這種價格。對此，當事雞排店也出面喊冤，在網路上會被平台抽成，所以會賣得較貴，現場販售價格是70元。

這名網友在PTT上表示，新竹某間雞排店開幕時，他曾去光顧過，當時的雞排價格一片約為60元左右，沒想到近日再看到菜單，讓他嚇了一大跳，雞排的價格竟漲了超過30元，一片高達95元。

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除此以外，網友還點名其他的品項，例如豆乾40元、雞蛋豆腐75元，以及甜不辣45元等，同條街還有至少2間炸物攤，其中一間還是以平價出名，再過一條街也有2間炸物，這種價格根本沒有競爭力，「想錢想瘋了，物價漲≠自殺式漲價
！」

▼網友查看價目表，才發現該間雞排店的價格漲得相當誇張。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲小吃攤,鹹酥雞,路邊攤,雞排（圖／記者周宸亘攝）

貼文引起熱烈討論，不少人同樣留言回應，「95？比排骨飯還貴了，真有人買得下去」、「這價位是有冷氣的店面嗎」、「光是豆乾40一項，這間就會被我淘汰」、「比士林碳烤雞排還貴，真誇張」、「這間厲害，每樣都比別人貴」、「比竹北貴，哪來的自信。」

對此，根據《東森新聞》報導，當事店家得知網路討論的事件，則出面喊冤，如果是現場點雞排，每片價格是70元，網路上流傳的價目表，是因為會被外送平台抽成，所以賣得比較貴，其餘的品項與外送價相比，也會便宜5元到25元左右。

 

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