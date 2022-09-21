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「台灣之光」網美魚型口罩爆紅！竟是北醫教授發明　1原因棄專利

▲魚型口罩從國外紅回台灣，但其實發明者就來自台灣。（圖／記者謝昀軒攝）

▲魚型口罩從國外紅回台灣，但其實發明者就來自台灣。（圖／記者謝昀軒攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

自從疫情爆發以來，戴口罩已經成為大眾生活日常，其中受到日、韓劇影響，台灣有越來越多人會選擇戴俗稱「魚型口罩」的立體口罩，既透氣又不吃妝，外型也相當好看，但其實這款口罩是現任台北醫學大學副教授蕭宇成5年前的發明，在亞洲多國引發風潮後，現在又紅回台灣，堪稱台灣之光。

有在關注韓星動向的民眾一定不難發現，韓星們經常都會戴著4D的立體口罩，像是TWICE的周子瑜先前在機場被捕捉的畫面，就是戴了4D的白色口罩，貼合臉部輪廓的立體構造，讓呼吸順暢、不怕悶熱弄花妝容，實用又美觀的設計，成為網美最愛，但不少人都以為這款口罩來自韓國，其實發明者就來自台灣。

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▲魚型口罩從國外紅回台灣，但其實發明者就來自台灣。（圖／記者謝昀軒攝）

台北醫學大學副教授蕭宇成表示，他在5年前有感於PM2.5空污嚴重，一般口罩無法完全阻擋污染，於是他就和團隊花了2年時間設計，在鼻緣跟下緣處增加防護層，完整隔絕空氣中的髒汙，他也在2017年取得台灣、中國和日本專利，不過卻因外型態特殊，當時在台灣並未受到關注。

為此，蕭宇成先將口罩轉賣日本、韓國，沒想到引發熱烈迴響，銷量突破上百萬個，不少明星都紛紛戴起這款立體口罩，直到這2年紅回台灣後，民眾才漸漸接受，市場上甚至還開始出現仿冒品，不過蕭宇成卻選擇放棄專利，只希望自己的發明能被大量使用。

蕭宇成說，當時疫情爆發，為了讓這款口罩普及率更高，他選擇將自己的設計與全球共享，比起人的性命，他並不認為放棄專利是一件很可惜的事情，反而對於這項發明可以保護到更多人感到相當欣慰，未來他也會做出更好的產品，希望能再設計出實用又令人喜愛的商品。

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關鍵字：

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