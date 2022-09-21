《中國閩菜》紀錄10大師拿手菜　「佛跳牆」串起兩岸飲食思鄉情

▲ 《中國閩菜》影片首發會在福州舉行。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／福州報導

中國八大菜系之一的閩菜，號稱味覺體驗最為豐富的菜系之一。近期，大陸推出《中國閩菜》系列節目以全媒體視角探究閩菜起源、傳承與流變展示閩菜技藝、講述閩菜大師故事、介紹福建餐飲老字號。今（21）日發佈會現場特地邀請閩菜「雙強」後人強振濤，現場展示獨特的蓑衣刀法。

福建坐擁山海、物產豐饒，「閩菜」以福州菜為基礎，融合閩東、閩南、閩西、閩北、莆仙五地風味菜而成。福建人民出版社與福建廣播影視集團衛視中心共同出品的《中國閩菜》影片首發會今在福州舉行。主要展示閩菜技藝、講述閩菜大師故事、介紹福建餐飲老字號。

▲閩菜「佛跳牆」是兩岸民眾最熟悉的飲食 。（圖／主辦單位提供）

《中國閩菜》系列節目以全媒體視角探究閩菜起源、傳承與流變。若要追溯兩岸飲食文化，閩菜「佛跳牆」是兩岸百姓最熟悉料理。其他雞湯汆海蚌、十香醉排骨、三絲拌糟雞、雀巢香螺片、桔汁燒鯧魚都是閩菜的代表。

福建省廣播影視集團董事長曾祥輝曾祥輝表示，「一口福味凝聚著『閩人智慧』，承載著『福文化』，是人們憧憬美好、表達幸福的重要方式，也是閩籍僑胞、兩岸同胞互相牽掛的重要紐帶」

福建是著名的僑鄉，1580萬海外華人華僑遍佈世界188個國家和地區。海峽出版發行集團黨委副書記、總經理、副董事長林彬看來，「閩菜，是維繫他們與家鄉的『福味紐帶』」。

▲ 《中國閩菜》 紀錄片，十位閩菜大師講述歷史飲食故事 。（圖／主辦單位提供）

《中國閩菜》一期影片製作陣容包括數位元老級閩菜大師、註冊級閩菜大師，以及1位國家級非物質文化遺產「聚春園佛跳牆製作技藝傳承人」。

該節目選取20道經典閩菜，併為6位資深閩菜大師製作人物專輯。一期影片拍攝的十位閩菜大師中，有八位來到首發式現場，他們是蘇永安、林立和、姚建明、羅世偉、林水俤、王德官、林榕飛、強振濤。

▲閩菜「雙強」後人強振濤。（圖／主辦單位提供）

其中，現任福建省閩菜技藝研究會會長、閩菜「雙強」後人強振濤（ 全國最佳廚師、閩菜國寶級大師強木根、強曲曲，人稱閩菜界「雙強」）現場展示蓑衣刀法，讓大家對傳統閩菜的刀工技法有更直觀認識。

作為上世紀80年代以來閩菜發展流變的親歷者，張厚曾隨「雙強」赴釣魚台國賓館操辦國宴的閩菜大師，歷經輝煌之後卻深感傳承的危機；老字號銷聲匿跡、技術難度高、新興味型興起等都在衝擊傳統閩菜的生存空間。

▼ 羅世偉是大陸閩菜大師之一。（圖／主辦單位提供）

▲《中國閩菜》 紀錄片有雙語字幕，撫慰海外遊子鄉愁。（圖／主辦單位提供）

《中國閩菜》一期影片聚焦「典藏」與「大師」兩個主題，除中英文雙語字幕外，還專門製作閩南語版本。張厚認為，「用影片拍攝和數字化手段記錄、保護和傳承閩菜是件功在千秋的好事。」

據悉，今日發布會由福建省廣播影視集團黨組書記、董事長曾祥輝，海峽出版發行集團黨委副書記、總經理、副董事長林彬，福建省歸國華僑聯合會副主席張瑤，福建省廣播影視集團副董事長、衛視中心主任洪雷，福建省委宣傳部對外宣傳聯絡處處長陳惠勤等嘉賓和強振濤、張厚等多位閩菜大師共同見證一期影片首發啟動。

▼ 紀錄片《中國閩菜》 一期影片發佈會啟動。（圖／主辦單位提供）