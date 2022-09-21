　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲武術教練出賣前女友將2人自拍性愛片傳給對方親友，藉此向現任女友表達忠心。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名武術教練私藏和前女友自拍性愛片回味，現任女友去年發現後抓狂鬧自殘，教練為安撫枕邊人，竟不惜出賣前任，將不雅影像寄給對方親友宣示斷絕往來，還附上清晰容貌截圖以便辨認，現任女友更加碼私訊前任嗆聲「不該碰別人的男友」，並揚言公開影片，受害人心生畏懼、提告反擊，台北地院依《個人資料保護法》判教練跟現任女友各1年2月與1年5月徒刑，若就此定讞，將須坐牢，現任女友另被依恐嚇危害安全罪判刑5月、得易科罰金15萬元，全案可上訴。

本案教練在北市的道館教防身運用，專長包括詠春、截拳與巴西柔術等，前任女友是他的助教，2016年底2人相戀交往，教練的現任女友從事演藝工作，拍過廣告、曾在八點檔連續劇軋過一角，她原為道館學生，2020年底疑似從第三者扶正，前任女友和教練為此分手，起初仍維持良好互動，後因故相互封鎖通訊軟體帳號。

去年（2021年）8月間，教練被現任女友察覺疑似跟前任藕斷絲連，教練極力否認，不料同月27日，現任女友要教練交出雲端資料讓她檢查，一看不得了，教練不但私藏瞞著現任和前任出遊的合照，教練的筆電裡還有1段2018年跟前任自拍的性愛片。

現任女友頓時抓狂，在2人住處翻桌摔東西出氣，還砸破大型立面鏡面，更用頭撞牆、拿剪刀自殘，屋內一片狼藉。教練為安撫歇斯底里的枕邊人，竟不惜出賣前任，提議用現任女友的臉書與IG帳號，將前任女友的不雅影像與1張容貌截圖傳給前任女友，藉此宣示跟前任斷絕往來、要讓前任「知難而退」。

▲孫姓男子於2016年間與女子交往，期間孫利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲武術教練出賣前女友，將2人自拍性愛片外流，受害人驚恐不已。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

現任女友同意，當天下午6點多監督教練把影片和前女友容貌截圖傳給對方後，現任女友立刻用臉書私訊前任嗆聲「不該碰別人的男友，碰了就要有能力承擔後果」、「他（指教練）說是妳一直在追他」、「他對你沒感覺，做愛都是裝的」、「還有很多影片」等語。

受害人收到影像與嗆聲訊息，驚得不知所措，當天深夜10點多又收到對方用臉書傳來「他（指教練）同情妳，看妳可憐」等嘲諷字眼，決定封鎖對方，不料此舉激怒現任，改用IG私訊放話「既然妳又封鎖我，我就公開影片了」等語。

此時現任怒氣未消，懷疑教練意圖敷衍、不相信教練真的會跟前任斷絕往來，因而繼續在家裡暴走、作勢吞藥輕生，教練空有一身武藝、對於現任的情緒勒索毫無招架之力，竟提議把前任的性愛影片和容貌截圖傳給前任的親友，藉此在現任面前表態與前任一刀兩斷的決心，隔天（28日）上午8點多真的用臉書傳給前任的多位親友。

但是現任女友覺得還是不夠解恨，硬是隨手抓了一把抗生素吞下肚，當天上午11點多到醫院掛急診說嘔吐不止，同一時間，受害人接獲親友通知收到不雅影像，真的嚇壞了，趕緊報警提告，以免對方再公布不堪的影像。

教練和現任女友到案在警詢與檢方偵查中，一五一十交代犯案過程，被起訴後，女方改口撇清所有責任，推稱她當時情緒激動又送醫急救，不知男友把不雅影像傳送出去，她私訊前任只是要求別再糾纏男友，她所稱「還有很多影片」是指男友和前任的生活影片，不是性愛片，對方卻斷章取義說她恐嚇。

教練附和現任女友的辯詞，一肩扛起散布前任女友不雅影像的責任，並自稱傳給前任女友的親友，隨即就把影像收回，應不構成犯罪。

法官審理認為，教練和現任女友於審理中的翻供不足採信，應以警詢與偵訊時的認罪為準，且現任女友私訊前任羞辱、嘲諷的內容，隻字未提要求對方不得再糾纏男友，此外，現任女友是在教練傳完影片才吞藥，且自己走進醫院急診室，全身無外傷，醫師建議留院觀察或轉診精神科治療，她一概拒絕，堅持離院，代表意識清楚。

法官指受害人的親友已看到教練傳來的不雅影像並存檔保留證據，教練不因收回的舉動而免責，法官並批教練僅為討好、安撫現任女友，不惜傷害前女友隱私、破壞名聲，認定2人共犯《個資法》非公務機關非法利用個人資料罪，惡性重大，且遲未賠償和解，態度不佳，判教練1年2月徒刑、現任女友1年5月徒刑，若就此定讞，2人都須坐牢。

此外，法官指教練現任女友私訊前任恐嚇內容，使受害人心生畏懼、擔心受報復，還央求不要跟對方一起出庭，害怕遇到不理智行為，可見深受精神痛苦，此部分另依恐嚇危害安全罪判刑5月、得易科罰金15萬元，全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
新北女打AZ死亡！　獲最高額救濟金600萬
特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了
李亞萍「探望余苑綺」背影惹鼻酸！　余祥銓寫下心碎文
快訊／震撼彈！廖老大宣布「退出直播圈」
爸媽送億元豪宅！「兒女卻一臉嫌棄」原因扯炸　她嘆：不用太羨慕
高以翔冥誕前一日銅像曝光　「帥氣打籃球模樣」藏父母無限的愛
父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

發布動員令「每車8千元」　桃園2市議員參選人告鄭運鵬涉賄

舉重金牌回母校搬樹遭壓癱瘓　更一審判國賠1633萬

快訊／基隆父子大武崙沙灘戲水　父遭大浪捲外海...救起送醫不治

帶金華火腿月餅入境挨罰20萬　陸配抗罰！還怪行李晚45分鐘送到

快訊／西濱梧棲段又出事！2貨車追撞1人受傷　回堵嚴重

職軍男狂拍肉照傳推特！被逮喊「是藝術」　自爆找SM同好：我是M

婦人豪邁投資紅酒「一次匯2百萬」　警察出奇招喚醒她的發財夢

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

喵喵飛彈？短足貓愛撲床！　噗通一聲整隻埋進被子超萌

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

發布動員令「每車8千元」　桃園2市議員參選人告鄭運鵬涉賄

舉重金牌回母校搬樹遭壓癱瘓　更一審判國賠1633萬

快訊／基隆父子大武崙沙灘戲水　父遭大浪捲外海...救起送醫不治

帶金華火腿月餅入境挨罰20萬　陸配抗罰！還怪行李晚45分鐘送到

快訊／西濱梧棲段又出事！2貨車追撞1人受傷　回堵嚴重

職軍男狂拍肉照傳推特！被逮喊「是藝術」　自爆找SM同好：我是M

婦人豪邁投資紅酒「一次匯2百萬」　警察出奇招喚醒她的發財夢

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

洪都拉斯GG不受控！褲子塞假陽具　工作人員出手「處理下半身」

潤泰全可望恢復信用交易　現金增資185億「潤泰新參與認購」

Fed升息／市場料升3碼　台經院孫明德「升升不息是趨勢」

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

屈臣氏「烏蘇拉雨傘」壞到超想要、DHC「良子喵碗盤組」讓貓奴暴動啦！

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

補習班狼師「誘騙高中女生親密」太震撼　江宜蓉邊看邊哭點頭接演

評價宋文華回歸中職首秀　曾仁和：得失心不能太重

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出！經紀人發聲：上過新聞

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

即／苗栗特斯拉高速撞機車　騎士噴飛不治

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！結局超展開

小弟迎假釋大哥放鞭炮叫囂罵警　台南第二監獄回應了

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

癌父過世家中被斷水斷電　小兄妹半個月沒洗澡

生母拒養和美小兄妹　可憐內情曝光

監獄接大哥出獄「囂張放炮嗆警」　14人被逮

新北警誤把路人當通緝犯　亂抓人反被壓制在地

更多熱門

相關新聞

台灣表妹恐嚇舉報「愛台陸配」　凶狠58秒曝光

台灣表妹恐嚇舉報「愛台陸配」　凶狠58秒曝光

抖音網紅「台灣表妹」李喬昕定居大陸，先前曾拍片誇大陸防疫成功，以一句「此生不悔入華夏」瞬間走紅，在抖音上擁有178萬粉絲。沒想到，台灣表妹近日影片改變風格，將炮火轉往愛台陸配，冠上「綠配人」的稱號後揚言要向中國相關部門舉報，警告陸配要「好自為之」。

到廣播電台「送禮」　他稱要向周玉蔻賠罪...

到廣播電台「送禮」　他稱要向周玉蔻賠罪...

渣男誘少女拍裸照又恐嚇　二審判刑

渣男誘少女拍裸照又恐嚇　二審判刑

男子喪母情緒不穩行為脫序　警獲報逮回

男子喪母情緒不穩行為脫序　警獲報逮回

人妻偷吃提分手　小王逼每週二上旅館否則殺全家

人妻偷吃提分手　小王逼每週二上旅館否則殺全家

關鍵字：

武術道館枕邊人性愛影片個人資料保護法恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面