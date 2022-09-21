獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

▲武術教練出賣前女友將2人自拍性愛片傳給對方親友，藉此向現任女友表達忠心。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名武術教練私藏和前女友自拍性愛片回味，現任女友去年發現後抓狂鬧自殘，教練為安撫枕邊人，竟不惜出賣前任，將不雅影像寄給對方親友宣示斷絕往來，還附上清晰容貌截圖以便辨認，現任女友更加碼私訊前任嗆聲「不該碰別人的男友」，並揚言公開影片，受害人心生畏懼、提告反擊，台北地院依《個人資料保護法》判教練跟現任女友各1年2月與1年5月徒刑，若就此定讞，將須坐牢，現任女友另被依恐嚇危害安全罪判刑5月、得易科罰金15萬元，全案可上訴。

本案教練在北市的道館教防身運用，專長包括詠春、截拳與巴西柔術等，前任女友是他的助教，2016年底2人相戀交往，教練的現任女友從事演藝工作，拍過廣告、曾在八點檔連續劇軋過一角，她原為道館學生，2020年底疑似從第三者扶正，前任女友和教練為此分手，起初仍維持良好互動，後因故相互封鎖通訊軟體帳號。

去年（2021年）8月間，教練被現任女友察覺疑似跟前任藕斷絲連，教練極力否認，不料同月27日，現任女友要教練交出雲端資料讓她檢查，一看不得了，教練不但私藏瞞著現任和前任出遊的合照，教練的筆電裡還有1段2018年跟前任自拍的性愛片。

現任女友頓時抓狂，在2人住處翻桌摔東西出氣，還砸破大型立面鏡面，更用頭撞牆、拿剪刀自殘，屋內一片狼藉。教練為安撫歇斯底里的枕邊人，竟不惜出賣前任，提議用現任女友的臉書與IG帳號，將前任女友的不雅影像與1張容貌截圖傳給前任女友，藉此宣示跟前任斷絕往來、要讓前任「知難而退」。

▲武術教練出賣前女友，將2人自拍性愛片外流，受害人驚恐不已。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

現任女友同意，當天下午6點多監督教練把影片和前女友容貌截圖傳給對方後，現任女友立刻用臉書私訊前任嗆聲「不該碰別人的男友，碰了就要有能力承擔後果」、「他（指教練）說是妳一直在追他」、「他對你沒感覺，做愛都是裝的」、「還有很多影片」等語。

受害人收到影像與嗆聲訊息，驚得不知所措，當天深夜10點多又收到對方用臉書傳來「他（指教練）同情妳，看妳可憐」等嘲諷字眼，決定封鎖對方，不料此舉激怒現任，改用IG私訊放話「既然妳又封鎖我，我就公開影片了」等語。

此時現任怒氣未消，懷疑教練意圖敷衍、不相信教練真的會跟前任斷絕往來，因而繼續在家裡暴走、作勢吞藥輕生，教練空有一身武藝、對於現任的情緒勒索毫無招架之力，竟提議把前任的性愛影片和容貌截圖傳給前任的親友，藉此在現任面前表態與前任一刀兩斷的決心，隔天（28日）上午8點多真的用臉書傳給前任的多位親友。

但是現任女友覺得還是不夠解恨，硬是隨手抓了一把抗生素吞下肚，當天上午11點多到醫院掛急診說嘔吐不止，同一時間，受害人接獲親友通知收到不雅影像，真的嚇壞了，趕緊報警提告，以免對方再公布不堪的影像。

教練和現任女友到案在警詢與檢方偵查中，一五一十交代犯案過程，被起訴後，女方改口撇清所有責任，推稱她當時情緒激動又送醫急救，不知男友把不雅影像傳送出去，她私訊前任只是要求別再糾纏男友，她所稱「還有很多影片」是指男友和前任的生活影片，不是性愛片，對方卻斷章取義說她恐嚇。

教練附和現任女友的辯詞，一肩扛起散布前任女友不雅影像的責任，並自稱傳給前任女友的親友，隨即就把影像收回，應不構成犯罪。

法官審理認為，教練和現任女友於審理中的翻供不足採信，應以警詢與偵訊時的認罪為準，且現任女友私訊前任羞辱、嘲諷的內容，隻字未提要求對方不得再糾纏男友，此外，現任女友是在教練傳完影片才吞藥，且自己走進醫院急診室，全身無外傷，醫師建議留院觀察或轉診精神科治療，她一概拒絕，堅持離院，代表意識清楚。

法官指受害人的親友已看到教練傳來的不雅影像並存檔保留證據，教練不因收回的舉動而免責，法官並批教練僅為討好、安撫現任女友，不惜傷害前女友隱私、破壞名聲，認定2人共犯《個資法》非公務機關非法利用個人資料罪，惡性重大，且遲未賠償和解，態度不佳，判教練1年2月徒刑、現任女友1年5月徒刑，若就此定讞，2人都須坐牢。

此外，法官指教練現任女友私訊前任恐嚇內容，使受害人心生畏懼、擔心受報復，還央求不要跟對方一起出庭，害怕遇到不理智行為，可見深受精神痛苦，此部分另依恐嚇危害安全罪判刑5月、得易科罰金15萬元，全案可上訴。

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