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台灣表妹恐嚇舉報「愛台陸配」　凶狠威脅58秒：好自為之

記者鄒鎮宇／綜合報導

抖音網紅「台灣表妹」李喬昕定居大陸，先前曾拍片誇大陸防疫成功，以一句「此生不悔入華夏」瞬間走紅，在抖音上擁有178萬粉絲。沒想到，台灣表妹近日影片改變風格，將炮火轉往愛台陸配，冠上「綠配人」的稱號後揚言要向中國相關部門舉報，警告陸配要「好自為之」。

「台灣表妹」李喬昕日前在抖音上發布最新影片，她說最近出現一批嫁到台灣的大陸人，因為丈夫是綠的，所以慢慢被影響成「綠配人」，批評這些陸配用影片引導方向，宣稱台灣台灣是最後一片淨土、沒有貧富差距、沒有學區房、人均工資好幾萬等，且會在留言區引導方向。

「欸拜託，妳們不要忘記妳們的根在哪好嗎？」台灣表妹說，她發布這影片後，「一定會有相關部門的人盯上妳們，這次先給妳們提出警告，下次再出現錯誤的引導方向，我就會把妳們的帳號給爆出來」，「你們，好自為之」。

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▼台灣表妹恐嚇「愛台陸配」不改變拍攝影片的方向，將直接曝光她們的帳號。（圖／翻攝微博）

▲▼台灣表妹恐嚇舉報「愛台陸配」　凶狠威脅58秒：好自為之。（圖／翻攝微博）

影片曝光後，大陸網友紛紛留言，「皈依者狂熱，這是一種病」、「油管上好多個陸配的賬號，都以黑大陸作為流量密碼」、「背宗忘祖的人注定悲慘，已經失去了做人的本性」、「之前新浪微博我見過，一個東北女的嫁到台灣，那一家子拿她當個傭人似的，她沒有工作，伸手要錢都要看人臉色，但其本人似乎覺得沒什麼，反倒說台灣這好那好，吧啦吧啦，就她待那地方，盡是低矮的房子，購物不便，真不明白好在哪裡」。

然而，YouTuber「八炯」看完後傻眼地表示，台灣表妹出生宜蘭，也忘記自己的根在哪，且她前陣子回台前還在擔心自己被抓走，現在卻去出言恐嚇陸配、陸配在大陸的家人等，雙標的行徑讓人傻眼。

八炯指出，他知道台灣表妹背後有媒體公司在指導，甚至連老闆是誰也都清楚，「妳不覺得妳這次講話有點太過份了嗎？妳這是在威脅那些陸配的家人，那些家人肉身在中國，你們真的一直以來都這樣」。

網友看完紛紛留言，「我這次真的生氣了，你們怎麼說台灣無所謂，但是威脅陸配的人身自由真的非常可惡」、「其實陸配也分兩類，一種是認同台灣的，一種是粉紅的。但無論自己的想法如何，都不應該成為表妹這樣出言不遜，恐嚇別人的人」、「台灣表妹之前的言論再怎麼親中，我都聽聽就算了。這次直接以陸配的家人的人身安全來言語威脅恐嚇陸配，我真的怒了，這已經不是言論自由，而是恐嚇罪了，欠扁」。

也有陸配留言，「身為陸配，前兩天看到這個視頻我也覺得這兩個人太過了，之前他們說祖國好也就算了，這次威脅陸配家人還起名綠配，我真的很無語。搞的現在我的國內社交平台還有人說我是綠配。到底是誰在故意引導言論方向，誰在不尊重別人。她倆把認知作戰玩的挺明白的，知道小粉紅喜歡聽什麼。我真心的希望他們放棄台灣國籍，永遠做一個堂堂正正的中國人。」

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