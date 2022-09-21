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父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

▲行善團長陳永聰承諾會栽培和美小兄妹到大學畢業。（圖／翻攝自陳永聰臉書）

▲行善團長陳永聰承諾會栽培和美小兄妹到大學畢業。（圖／翻攝自陳永聰臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

十方功德行善團創團團長、SUM順興汽車公司老闆陳永聰，昨天得知和美鎮小兄妹父親因病過世，家中被斷水斷電，連喪葬費也無力負擔，馬上聯繫想給予幫助，今日將16萬元的善款交到彰化縣政府社會處督導手裡，也向家屬承諾未來兄妹的生活費及教育費如有不足，將由行善團栽培到大學畢業，只願小兄妹能自立自強平安健康長大。

▲彰化和美小兄妹。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼捐款物資湧入和美小兄妹。（圖／翻攝自彰化縣政府家庭福利服務中心臉書）

台灣人真的很暖心，和美可憐小兄妹的遭遇被議員賴清美批露後，社會處社的指定專款專戶短短一天已經湧入超過60萬的善款，上午小兄妹家湧入大批善心接濟物資，喪葬費用也由當地善心慈善會全權處理，在社會處幫助下，水電也已經恢復，不用再愁沒有水可洗澡了。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

而長年關懷地方弱勢的十方功德行善團創團團長、SUM順興汽車公司老闆陳永聰，在個人臉書po文，他昨日在得知消息後就主動聯繫議員賴清美，表示可以給予協助，今日他也親自將16萬元的善款送到小兄妹家，也交由社會處派來的督導「專款專用」使用，也向家屬承諾未來兄妹的生活費及教育費如有不足，將由行善團栽培到大學畢業。

▲▼捐款物資湧入和美小兄妹。（圖／記者唐詠絮攝）

諸多善心人士從臉書看到賴清美揭露小兄妹的可憐處境後，今天一早載著物資泡麵、餅乾和乾糧還有飲料等等一箱箱送到家門口，還有婦人騎著機車從台中載著親手種植的蔬菜及水果，而校方也表示，這對小兄妹約在2018年轉學到和美鎮就讀，校方知道2兄妹家庭狀況，因此在校就讀期間各項費用全部免費，校方也全力為他們爭取各項補助。

▲彰化和美小兄妹。（圖／記者唐詠絮攝）

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