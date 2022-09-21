父離世「和美小兄妹」頓失唯一依靠！10歲妹曝小心願：想要學英文

▲彰化和美小兄妹在父親離世後生活陷入困頓。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣和美鎮一對小兄妹與父親3人相依為命，不料日前父親因病離世，兄妹倆頓失依靠。學校表示，這對小兄妹約在107年度轉學過來，校方知道2人家庭狀況，因此在校就讀期間各項費用幾乎全部免費，校方也盡力爭取各項補助。兄妹倆人小小年紀就相當懂事，妹妹更透露，自己現在最大的願望就是「補英文」。

校長表示，這對兄妹目前分別為12歲、10歲，自107年度轉學過來時，校方有掌握家庭狀況，並且持續關懷，學費部分也透過各種管道爭取，讓兄妹倆不用繳納任何費用，連放學後的課後照顧費，校方也幫忙申請補助，讓2人免費上，即便重新編班後，校方也有特別交代老師關注孩子狀況。校長說，哥哥現在就讀小學六年級，這學期表現不錯，成績有進步，但怎料就發生爸爸離世的憾事。

學校表示，本案已主動聯繫社會處及時關懷協助，通報關懷e起來。並動支學校仁愛基金，並進行關懷慰問。已安排2位導師及主任到府關心並致贈學校及家長會慰問金，進一步主動瞭解家屬需協助處或治喪協助事宜。除持續由導師、巡輔老師、輔導主任關懷慰問家屬及學童外，將為案家申請急難救助。

兄妹倆人年紀雖小，但卻相當懂事，見到媒體記者採訪，妹妹更靦腆地表示，自己現在最大的心願就是可以「補英文」；當記者追問原因時，妹妹則說，「因為大家都很厲害，我英文不好，所以想要學英文。」

兄妹倆人家境困頓，一度遭斷水斷電，連基本生活都成問題，昨事件曝光後，已湧入大批善心人士捐款，慈濟師兄師姐也到府關懷，並送上慰問金救急；後續兄妹倆將會交由叔叔、姑姑照料。

▼妹妹現在最大的願望就是「學英文」。（圖／記者唐詠絮攝）