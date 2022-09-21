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高雄老市場有新靈魂！「埕市鹽遊會」4大系列活動週末開跑

▲▼老市場注入新靈魂！文化總會與高雄市經發局合作，在鹽埕第一市場舉辦「埕市鹽遊會」生活節。（圖／文化總會提供）

▲文化總會與高雄市經發局合作，在鹽埕第一市場舉辦「埕市鹽遊會」生活節。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

傳統市場一直是充滿人情味的象徵，高雄鹽埕第一市場整修後，將老市場注入了新靈魂，如今文化總會也與高雄市經發局共同策畫，在本週末9/24起舉行「埕市鹽遊會」生活節，集結散步導覽、音樂演出、實境解謎破關、主題展覽等活動，邀請民眾體驗老城區的新魅力。

文化總會上週末於東京日本舉辦「TAIWAN PLUS」生活節，緊接本週末又與高雄市經發局合作，舉辦「埕市鹽遊會」。文總秘書長李厚慶透過影片致詞表示，文總自2017年接任以來，與許多夥伴一起打造地方生活節品牌，這次很榮幸與高雄市政府合作，與高雄在地的優秀團隊攜手打造，這也是文總參與的地方生活節品牌首度移師高雄。

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李厚慶也說，鹽埕融合山、海、河、港、城於一體，有豐厚的歷史底蘊，近年來也透過藝術與文化的轉型，讓更多年輕面孔走進鹽埕，認識這個充滿人情味與生命力的美好街區。因此藉由「埕市鹽遊會」，讓串連每一個場域、每一位夥伴，讓老城區再次閃耀光芒。

▲▼文化總會與高雄市經發局合作，在鹽埕第一市場舉辦「埕市鹽遊會」生活節。高雄市長陳其邁（圖／文化總會提供）

▲高雄市長陳其邁逛市場，提到鹽埕第一市場的整修案例，為老市場注入新靈魂。（圖／文化總會提供）

高雄市長陳其邁表示，傳統市場一直是充滿人情味的象徵，不管是台語的吆喝聲，或是採買時的熱情招呼，都讓身為高雄囝仔的人備感親切並充滿回憶。為了讓更多年輕人重回並認識傳統市場，改善市場的建築結構，翻轉老舊印象；鹽埕第一市場的整修案例，將作為一個新的起點，展現出高雄市場文化的全新美學，也為高雄老市場注入新靈魂，相信會為這座城市帶來全新面貌。

經濟發展局長廖泰翔也表示，鹽一市場軟硬體環境升級計畫在2021年正式實施，今年除了完成結構上的設計修繕，更相當開心有機會與文總合辦「埕市鹽遊會」生活節，以整修活化完工的鹽埕第一公有市場為主展場，推出三大系列活動；而宣傳開始不久，便收到許多正向回饋，期盼透過活動吸引更多民眾走入鹽埕。

▲▼老市場注入新靈魂！文化總會與高雄市經發局合作，在鹽埕第一市場舉辦「埕市鹽遊會」生活節。（圖／文化總會提供）

▲「埕市鹽遊會」生活節9/24 起跑。（圖／文化總會提供）

「埕市鹽遊會」生活節自9/24 起跑，四大系列包括「鹽埕好故事」有4條主題導覽遊程，像是數位遊戲雙語互動、英文導覽等，讓在地文化也能邁向國際。「高音埔記號」則策劃3大音樂舞台，邀請到拍謝少年、春艷、鄭宜農、理想混蛋、熊仔，以及高雄出生的吳汶芳、淺堤樂團、孩子王、滅火器等22組表演團體及歌手輪番上陣。

「埕市記憶儲存點」則為實境破關遊戲，另還有在地創作者打造的6大產業主題展覽，用豐富多元的內容，扣合在地議題，讓更多人認識鹽埕，成為難忘的小旅行。

主辦單位表示，「埕市鹽遊會」希望大家帶著輕鬆愉快的心情、充飽電的手機，在活動期間搭乘大眾運輸系統，或用步行方式，走訪穿梭鹽埕這個老街區巷弄，一起參與2022埕市鹽遊會，體驗這座老城區的全新魅力。更多資訊也可至官方活動網頁查詢。

▲▼老市場注入新靈魂！文化總會與高雄市經發局合作，在鹽埕第一市場舉辦「埕市鹽遊會」生活節。（圖／文化總會提供）

▲「埕市鹽遊會」生活節，將以四大系列活動展開。（圖／文化總會提供）

【埕市鹽遊會】活動資訊

鹽埕好故事
日期：9/24(六)- 11/13(日)
時間：依各場次公布時間
地點：堀江商場、鹽埕大溝頂、鹽埕第一公有零售市場等周邊

高音埔記號
日期：9/24(六)-9/25(日)
時間：11:50-21:40
地點：鹽埕綠廊、鹽埕市民廣場、鹽埕第一公有零售市場

埕市記憶儲存點
日期：9/24(六)-10/10(一)
時間：依各關卡與店家營業時間
地點：鹽埕第一公有零售市場及大溝頂
啟動：搜尋「埕市鹽遊會」加入活動Line官方帳號

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