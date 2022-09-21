3歲男童染疫亡！確診隔天「趴在床上無反應」　到院已無呼吸心跳

▲中央流行疫情指揮中醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增39例新冠死亡個案，當中最年輕為年僅3歲的男童，本身有語言發展疾患，有接種過一劑疫苗，9/16日確診後進行居家照護，但就在隔天早上家長發現孩子趴在床上沒有反應，疑似有嘔吐物，通知救護車急救，但到院時已無心跳呼吸。

指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至9月18日，死亡日期介於9月8日至9月18日。

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死亡個案當中最年輕僅3歲，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是一名男童，本身有語言發展疾患，曾在8/6接種1劑疫苗，9/16起出現發燒、流鼻涕、寒顫、頭痛等症狀，家用快篩陽性至醫院就醫確診，返家服藥進行居家照護。

不過，9/17接近中午時間，家長發現孩子趴在床上沒有反應，疑似有嘔吐物，通知救護車急救，但到院時已無心跳呼吸，急救無效於9月17日死亡，司法相驗死因為呼吸衰竭、上呼吸道感染及新冠確診，歸類為家中死亡。

▲9/21特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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