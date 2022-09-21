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社會 社會焦點 保障人權

忘記LINE有電腦版！被妻罵無賴　夫轉傳給自己再刪除結局慘了

記者黃翊婷／台北報導

陳姓男子與妻子相處不睦，去年8月趁著妻子睡著後，將對方手機裡的LINE訊息轉傳給自己，再將轉傳訊息刪除，沒想到卻忘了電腦版也可以登錄帳號，因而被抓包，還吃上官司。士林地院一審判陳男無罪，但全案上訴至高等法院，合議庭認為他的行為確實侵害到妻子的權利，且至今未獲得諒解，最終依無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲陳男將妻子LINE帳號內的對話內容轉傳給自己。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關。）

判決書中指出，陳男與妻子因故感情生變，去年8月16日凌晨0時許他在家中趁著妻子熟睡時，以指紋解開妻子的手機，並在瀏覽LINE訊息時發現妻子傳給岳父的訊息，內容大多是對他的批評指謫，例如「面對青番的無賴」、「危險又無恥」、「多次出爾反爾，都是為了錢」等等，於是逕自將內容轉傳到自己的LINE帳號，再將轉傳訊息刪除。陳妻睡醒後使用電腦登入自己的LINE帳號，赫然發現丈夫未經同意擅自轉傳私人訊息，氣得跑到警局報案。

事情曝光之後，陳男矢口否認犯行並辯稱，妻子自去年5月起精神狀態就很差，容易暴怒，還曾住院接受治療，出院後又頻頻要求他搬出現金，「8月15日她跟我說，爸爸傳訊息來說誰的股份就用誰的帳戶匯款，因為我跟她同意可以互看雙方手機內容，所以想看一下岳父傳什麼訊息，才發現那些LINE訊息」，他當下嚇了一跳，想找岳父商討該如何拯救這段婚姻，又怕刺激到妻子，才會選擇轉傳對話內容並刪除轉傳紀錄，全程並未對妻子造成任何實際損失。

一審法官認同陳男的說詞，認為陳妻確實曾同意丈夫查看或是使用彼此的手機，因而判決丈夫無罪。全案上訴至高等法院，陳妻表示，當時僅同意丈夫可以看手機的內容，絕對沒有同意對方可以使用「他人帳號」傳訊息，而且在這件事情之後，丈夫做了很多財產上的重大決策，違背家族間承諾，「等於捲款跑了，害我被一大堆廠商追債」，上述說詞根本就只是想要脫罪而已。

高等法院合議庭認為，若陳男真的獲得妻子同意可以隨意操作彼此的手機，又何必擔心被妻子發覺而刪除轉傳訊息，他的行為顯然已經影響到妻子對電磁紀錄之獨占性及完整使用利益，考量到他犯後始終不認為自己有錯，也沒有獲得妻子的諒解，最終依無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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