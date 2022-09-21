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20寸頭弟接大哥出獄！「金剛撞」嗆警2分鐘　萬人傻眼：來到動物園

記者趙蔡州／綜合報導

台南一名蔡姓更生人20日為迎接假釋大哥出獄，率領約20名黑衣人在南二監外叫囂，一度要在監獄外施放煙火慶賀，被阻止後氣得包圍監獄人員及員警大罵髒話，最後以車隊沿途鳴按喇叭方式離開，離譜的是涉案人後來還把鬧事影片上傳網路，讓其他網友看了大罵「完全沒有羞恥心」、「真的是一群猴子」。

▲▼監獄前幫大哥接風！黑衣人欲燃放焰火　囂張飆警髒話惡行影片曝。（圖／爆料公社）

▲黑衣人為出獄大哥接風，在監獄外與警方爆發推擠衝突。（圖／爆料公社）

黑衣人在台南第二監獄鬧事，事後還把鬧事的影片拍下PO網，被網友轉貼到臉書「爆料公社」，可以看見黑衣人與警方發生衝突，一邊伸長脖子、挺胸不斷朝員警推擠一邊罵髒話，另外2段畫面則是黑衣人接到大哥後，以車隊沿途鳴按喇叭方式一一離開，以及監獄外馬路放滿煙火的畫面，3段影片合計約2分30秒。

影片一出立刻引發網友熱議，許多人痛批「全部關進去就會乖了啦」、「刷出一排猴子，可憐啊」、「剛關出來，又被來接風的拖下水」、「鬧成這樣，警察還不辦嗎」、「真的有夠無聊」、「大膽用槍啊，還給89在那邊拍片叫囂」、「是在拍古惑仔嗎」，「都推警察、按喇叭挑釁了，警察卻毫無作為，看了真洩氣」。

▼黑衣人在監獄外設置了大量煙火。（圖／爆料公社）

▲▼監獄前幫大哥接風！黑衣人欲燃放焰火　囂張飆警髒話惡行影片曝。（圖／爆料公社）

▲▼監獄前幫大哥接風！黑衣人欲燃放焰火　囂張飆警髒話惡行影片曝。（圖／爆料公社）

台南警察局麻豆分局指出，事件發生在20日下午5時許，分局接獲台南第二監獄通報，稱監獄大門口有聚集20多名男子，並在監獄大門前馬路放置眾多鞭炮，欲等待林姓受刑人出監時燃放慶賀，獄方為維護秩序，請求警方前往查處。

警力趕到後，發現監獄外確實放有眾多鞭炮，為維護往來交通安全，警方要求將鞭炮收起勿燃放，現場聚集男子竟順勢起鬨叫囂，經現場警力強力制止才將鞭炮收回，並將出獄的友人載上車離去。

麻豆分局表示，黑衣人行為已涉及妨礙公務，他們已根據車牌追查，逐一掌握涉案者身分，未來會一一通知到案說明，將嚴正執法追究到底，絕不容許脫序行為的發生。

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