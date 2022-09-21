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翹腳習慣改不掉？　專家曝2主因：有「這情況」快就醫治療

許多人都有翹腳的習慣。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲不少人有翹腳的習慣。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多人不自覺會翹腳，即使有研究表明會傷身，卻還是很難改掉這個習慣。物理治療師《三個字SunGuts》便警告，翹腳對身體的影響，更進一步分析想翹腳的2個原因，呼籲看醫生治療才是改善的不二法門。

三個字SunGuts在YouTube上傳影片說明，翹腳的動作會讓髖關節裡面的髖骨，被旋轉到極限的角度，而屁股肌肉多數都連接在髖骨上，會拉伸到這些肌群。理論上來說，翹腳這個動作沒有什麼問題，甚至在運動拉伸中經常被使用到，唯一的問題是翹腳會導致「關節旋轉到底」，時間太長會使周圍的肌肉和韌帶不堪負荷而受傷。

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針對翹腳容易造成的問題，三個字SunGuts分成2個層面討論，一個是髖關節過度旋轉，會造成髖關節周圍的軟組織受傷，雖然拉伸感不像屁股那麼多，但長期下來患者容易感覺大腿外側有緊繃和疼痛感。另一個是重心歪斜，因為翹腳時身體重心不平行，會不自覺把身體靠向某一邊，造成單側屁股受力過大的狀況，肌肉緊繃又要承受全身重量，容易使髖關節肌群受傷，範圍甚至會擴及腰部、大腿和膝蓋，甚至整個下半身會出現緊繃痠痛感。

 翹腳太久對身體有傷害。（示意圖／翻攝自pexels）

翹腳太久對身體有傷害。（示意圖／翻攝自pexels）

為什麼會忍不住翹腳？三個字SunGuts分析2個原因，一個是坐久了屁股有點累，藉此來拉伸臀肌，另一個是本能性避開痠痛，能夠巧妙避開腰部與大腿的疼痛點。假如發現自己有很想翹腳的慾望，不翹腳就坐不住，代表身體是有狀況的，通常是髖關節周圍肌群慢性發炎，或是肌肉沾黏問題，需要接受治療才會有良好的改善。

那麼到底能不能翹腳？三個字SunGuts認為，偶爾翹腳沒那麼糟糕，但不要坐姿歪斜，會讓單邊的髖關節承受過大的壓力，時間也不要太久，最多5～10分鐘。最後，他也重申「如果不翹腳就不舒服」，一定要去接受治療，才可能恢復到原本的狀況。

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關鍵字：

周刊王三個字SunGuts翹腳

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