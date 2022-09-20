獨／蔡英文明赴花蓮見慈濟證嚴法師！ 轟疫苗採購案顏博文也將在場

▲慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）



記者杜冠霖／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日透露，先前採購疫苗時，有來自政界、工商業界等大老勸他 「買不到的，不要浪費力氣」，引發爭議。在此同時，總統蔡英文規劃21日赴花蓮出席921國家防災日活動後，預計將與慈濟證嚴上人會晤，而顏博文預計也會在場陪同。

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日指控當時有來自政界、工商業界等大老勸「別浪費力氣」，引發國內議論，藍營也頻頻質疑蔡政府「擋疫苗」、草菅人命。

慈濟基金會日前澄清勿作泛政治化聯想，而行政院也發出5點聲明說明，包含相關EUA規定、採購情況等，政院表示，專案小組夜以繼日、密集開會排除萬難，實無政府官員加以阻擋之事。

對此，有花蓮地方人士透露，蔡英文規劃21日赴花蓮出席921國家防災日活動，而慈濟基金會就是由顏博文負責帶隊參與。據了解，慈濟在該活動中也會演練，一旦發生重大災難事件時，如何建立收容所與大型避難中心。

花蓮地方人士進一步指出，蔡英文規劃在活動結束之後，預計將與慈濟證嚴上人會晤，而顏博文預計也會在場陪同。