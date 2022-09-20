【廣編】金曲鬼才YELLOW黃宣演繹雪莉桶思路

圖、文／格蘭路斯提供

承襲威士忌百年經典工藝、積極擁抱創新思維的格蘭路思，致力打造威士忌的全新思路，賦予每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，如同藝術鉅作般的生命力。格蘭路思隆重宣布金曲鬼才YELLOW黃宣擔任品牌代言人，為藝術狂熱的兩個靈魂誓言顛覆威士忌感官體驗，首波帶來台灣限定外裝設計：格蘭路思《感官探索夜光限定版》，跨領域巔峰交會，喚醒全方位感官新思路。

出道3年3度入圍金曲獎、初次角逐就奪下《最佳單曲製作人獎》，YELLOW黃宣從不滿足於單一身分，今年挑大樑挑戰金曲紅毯主持搏得滿堂彩，讓「尋常」在他身上似乎並不尋常。如今成為格蘭路思代言人，黃宣以「理性飲酒，感性探索」為此次合作寫下嶄新註解與期待。

YELLOW黃宣從小就為表演而生，創作風格時而慵懶、時而恣意奔放，難以捉摸的驚喜感就如同威士忌層次豐富的口感，初嘗迷人花香緊隨著清新果香，尾韻卻可能是溫暖的麥芽香氣。對YELLOW黃宣而言，無止盡的探索是支撐生命的泉源，是創作的靈感來源，富有豐富香氣的格蘭路思就是搜索靈感的最佳搭檔，黃宣分享，傾向用最純粹的品飲方式，尋覓每瓶威士忌的獨特性格，在迷人的酒液風味中醞釀創作靈感發酵。當靈感被蒸餾過後，才能好好封存；唯有時間帶不走的，才能淬鍊經典，成就屬於自己的新思路，滿足黃宣對音樂的執著與瘋狂。

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