質疑謝龍介選舉操弄介入經營　靈骨塔業者對謝續提告訴

圖、文／啟承公司提供

擁有福龍寶塔產權的啟承建設公司董事長呂菁倫，今（20）日發布聲明，指控謝龍介為了選舉操弄散播不實言論，並質疑謝協助公司另一董事李瑞祥「企圖強奪公司財產」，將同時對謝龍介及李瑞祥繼續提出告訴。

啟承公司指出，由於謝龍介對外捏造不實的行賄案，影響公司正常營運，即便週刊已在9/6揭露另一股東李瑞祥，有偽造蔡英文總統印文行騙等多起刑事犯罪，謝龍介仍編造李瑞祥是實際負責人，在法院拍賣前使福龍寶塔的產權產生糾紛。啟承公司質疑「謝龍介議員之一切作為豈非是在配合李瑞祥進行奪產？」

啟承公司指出，今（20）日謝龍介議員於議會質詢中播放臺南市議員李偉智與前任董事長曾人傑之對話錄音，但是該錄音在討論的內容，實際上是啟承公司委託李偉智議員協調處理啟承公司與弘運開發有限公司、業者王文賢間之工程款協商事宜，根本就與黃偉哲市長無關，不知為何謝龍介議員要擷取錄音片段用以質詢黃偉哲。

啟承公司表示，之前已對謝龍介議員提起訴訟，謝議員已藉故向法院改期兩次，希望謝龍介議員不要再拖延訴訟、閃躲法院調查。另外，啟承公司近日也亦將對李瑞祥損害啟承公司權益的行為，提出背信、詐欺及偽造文書刑事訴追，也呼籲大眾不要受到不實指控誤導。