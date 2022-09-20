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縣內老年人口居全台第三高　南投醫院增設日照中心提供30名額

▲衛福部南投醫院成立興光日照中心。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院成立興光日照中心。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

依據內政部戶政司統計，南投縣65歲以上老年人口截至今年8月，約9萬5510人，居全國各縣市第三高，佔全縣總人口19.88%，長照需求多；衛福部南投醫院在預防、健康老化及失智失能防護全力挹注資源，並走入社區，已在名間鄉及中興新村設立C級巷弄長照站，近日該院中興院區又增設「興光日間照顧中心」，提供長者多元化的健康服務，並減輕家庭照顧負擔。

院方指出，興光日間照顧中心預計將有30名長者接受服務，受託對象只要符合長照2.0規範，設籍並實際居住南投市、草屯鎮、名間鄉及中寮鄉，且具下列情形之一者，即可向南投縣長照管理中心提出申請：

1.65歲以上失能長者、55歲以上原住民、50歲以上失智者及具身心障礙證明失能者；2.日常生活需他人照顧，但具有行動能力之使用輪椅、助行器能力者；3.白天獨居，有日間需求看護者，但評估等及未達補助標準之自費民眾。

南投醫院院長洪弘昌指出，興光日間照護中心有專業的照顧團隊，提供長者白天到日間，但不過夜的照顧模式；內容包括長者健康管理、生活照顧、安全維護、備餐服務及營養照護、復能服務體適能肌力訓練、文康休閒活動、認知懷舊課程、沐浴服務、喘息服務、家屬教育及諮詢服務等，讓長輩們能在安全舒適的環境下享受在地老年生活。

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