國家公園釣獲2尾「國寶魚」還PO臉書炫耀　釣客下場慘

▲吳姓嫌犯在國家公園內非法釣獲國寶級的櫻花鉤吻鮭，還上傳臉書炫耀。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

吳姓男子於上個月初在雪霸國家公園內非法獵捕國寶級的櫻花鉤吻鮭2尾，還將相片上傳臉書炫耀，被警方和雪霸國家公園管理處共同查獲，吳男涉嫌違反野生動物保護法，遭移送法辦。

保安警察第七總隊第五大隊調查，吳姓嫌犯於5月初在臺中市和平區南湖溪，以釣具非法獵捕瀕臨絕種國寶魚一級保育類野生動物「櫻花鉤吻鮭」共2尾，並將相片上船臉書社群炫耀其「戰果」，涉嫌違反野生動物保育法，全案移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

雪霸國家公園管理處表示，「櫻花鉤吻鮭」(Oncorhynchus masou)素有『國寶魚』的美稱，是見證臺灣冰河時期的活化石，現為「瀕臨絕種」保育類野生動物，也是臺灣特有的『冰河孑遺生物』。但因颱風洪水、農業開發、攔砂壩阻隔等諸多因素衝擊，使得生存棲地環境變化很大，並且造成嚴重威脅其生存。「櫻花鉤吻鮭」成魚約莫30公分長，基本體色如深綠松石，腹部銀色，沿身體兩側有9個垂直橢圓形的深色斑點和11到13個較小的黑點，在交配季節，雄性的身體側面變成深紅色、嘴寬，延伸到眼睛下方，其狀如鉤，容易辨認。估計現在的櫻花鉤吻鮭數量約8千多尾，仍處於瀕危狀態。

保七總隊第五大隊與雪霸國家公園管處共同呼籲，為維護臺灣珍貴生態資源及特有種生態多樣性，民眾切勿非法獵捕、宰殺及騷擾該棲息地之行為，違者恐涉野生動物保育法，處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金，請民眾切莫心存僥倖，以免身陷囹圄，後悔莫及。

▲選擇配對的櫻花鉤吻鮭。（圖／雪霸國家公園提供）

▲櫻花鉤吻鮭幼魚。（圖／雪霸國家公園提供）

