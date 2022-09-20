男怨i14Pro續航力不增反減！網哀號+1　內行曝「關掉它」：真的有差

▲iPhone 14系列手機在16開賣。（圖／記者陳俐穎攝）

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果iPhone 14系列手機在16日開賣，不少人搶在第一批將新機拿到手。但一名網友表示，拿到iPhone 14 Pro之後，發現續航力和以往相比似乎不增反減，不知道是什麼原因導致，於是發文詢問其他人是否也碰到類似狀況。文章曝光後許多人紛紛哀號+1，「還以為拿到機王」。

原PO在「Dcard」發文表示，在16日就拿到第一批iPhone 14 Pro，因為他上一支手機是iPhone 13 Pro，所以一開始設想使用感受應該不會差太多。不過用了幾天之後，發現i14似乎比較耗電，而且還會過熱，甚至會燙到拿不住，手機也會顯示降溫後才能繼續充電，不知道是不是因為有開啟隨顯螢幕（AOD）導致，因此想問「已經拿到手機的各位，這一次的續航如何？」

▲原PO覺得iPhone 14 Pro很耗電。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛表示，「我也是拿到9/16首批，我覺得這掉電量不符合正常新機的表現」、「一樣從13Pro換過來，14Pro真的感覺不增反減」、「我的睡一覺掉40%，也不知道電用在哪？好奇怪唷」、「不知道大家的正常嗎？我出門前100%，現在剩下80%了，我真的好疑惑哦」、「我也覺得耗電有感，以為從XR換到14pro會好一點…再觀察看看了」、「14pro隨便使用一下就很燙，體驗不佳」、「原來也有人發現耗電量比較快，我以為是我手機壞掉」。

也有人指出應該是隨顯螢幕的問題，「隨顯關掉真的有差」、「我是從11換到14pro，也是9/16第一批拿到的，確實有覺得耗電有感，在還沒關閉隨顯螢幕時，我觀察到自己的手機，就算沒有碰都會下降1%電，目前關掉隨顯，有覺得比較好一些，只能夠再觀察看看了」、「14pro用兩天了，開aod其實很耗電，大概沒什麼開螢幕就放著一小時耗5%」、「我8P跳14p，我以為是我的錯覺，結果大家也有這個問題，還以為是不是機王，我也關掉隨時顯示，觀察中」。