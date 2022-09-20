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拜登表態願協防台灣　白宮官員：總統意思很清楚

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▲美國總統拜登在18日再次提到若中國犯台，美軍將防衛台灣，相關說法比過去表述更明確。（圖／翻攝自60 Minutes YouTube頻道網頁youtube.com）

文／中央社

美國總統拜登上任以來4度表示若中國入侵，將出兵協防台灣。白宮國安會印太事務協調官康貝爾今天表示，總統意思很清楚，美國主要目標是維持台海和平穩定，確保現狀的維持。

拜登（Joe Biden）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，他在當地時間18日晚間播出的訪問內容中說道，若台海發生前所未有的攻擊（unprecedented attack），將出兵協防台灣。

這是拜登自去年1月上任以來，至少第4度公開表態願意協防台灣，引發外界不少討論。

但白宮一位不具名發言人事後向中央社記者表示，拜登先前就有類似發言，包括今年稍早在東京，他之後也清楚表明美國對台政策沒有改變，目前仍是如此。

康貝爾（Kurt Campbell）今天以視訊方式出席華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）活動，現場有媒體詢問，這是拜登第4次做出類似發言，也是白宮4度「收回」（walk back）總統發言，究竟美國政策有沒有改變。

康貝爾表示，他不認為把白宮發言稱作「收回總統言論」是恰當的作法，拜登發言意思很清楚（speak for themselves）。

康貝爾指出，美國政策向來維持一致，沒有改變，未來也會持續如此；美方主要目標是維持台海和平及穩定、穩定現狀，並確保雙方有健康對話討論，努力避免情勢無意間升高，「這些仍是拜登政府不變的目標，與先前政府一致」。

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