興大進駐中興新村　南投縣行文校方要求完成文資法程序

▲中興大學進駐中興新村，南投縣議員力促重視文化景觀保存的價值。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國立中興大學南投校區13日正式揭牌，宣告進駐中興新村，但是否能遵守《文資法》、持續落實中興新村文化景觀保存，成為南投縣議員關心擔憂的焦點；南投縣文化局長林榮森指出，目前興大揭牌使用的綜合大樓不在文化景觀區的範圍內，對於日後將整修具文資身分的辦公廳舍部分，已行文請校方須符合文資法規定，提報至縣府文化局完成相關文資法審議流程。

南投縣議會19日召開第8次定期會第四分組審查會，針對文化、教育、衛生及環保等局處業務關心檢討；縣議員張嘉哲指出，興大南投分校目前除了已啟用的綜合大樓、借用衛福部中辦一半廳舍的循環經濟研究學院及松園2、12館等宿舍，未來還將分二期、共10年設置29處全新教學研究及活動場域，相關廳舍整建是否符合文資法、符合文化景觀保存規定，他表達高度憂心。

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▲中興大學進駐南投中興新村，循環經濟研究學院日前揭牌。（圖／南投縣政府提供）

張嘉哲表示，非常歡迎中興大學至中興新村設立校區，但設立過程仍需符合相關建管法規及文化資產保存法的規定：除按照流程提出申請，也留給中興新村居民安全性及兼顧保留歷史文化價值的空間，希望興大及國發會高度重視與後續補正，將程序完善，也提高對於中興新村文化價值保存的重視。

張嘉哲強調，過去經由許多人士忙碌奔走，中興新村才被指定為文化景觀保存區，包括完善的特色囊底路、電力地下化、雨汙水系統等公設，「花園城市」的綠意景觀及建築，以及重要的歷史與文化價值得以完整保存；若因為大學進駐遭受破壞，將產生不可逆的後果，在文化資產價值保存上至關重大。

林榮森回應表示，文化景觀保留是整體性的，不論任何活化或使用，都希望能保全它的完整性；興大南投校區已啟用的綜合大樓並不在文化景觀保留區的範圍內，因此不具文資身分，至於後續將整修辦公廳舍與宿舍的部分，文化局已行文興大，希望按照文資法規定來縣府完成相關申請程序。