強震後慘不忍睹！牆倒屋塌睡家門口...展望會關切受助戶

▲台灣世界展望會玉里中心林素慧督導分送物資給玉里服務的弱勢家庭。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0918地震造成橋梁斷裂、建物倒塌、人員傷亡，至今仍餘震不斷。台灣世界展望會玉里中心自強震發生的第一時間，即刻動員在地社工，初步電話連絡關心服務區內受助的1,200名資助童及其家人，確認孩子和家人生命安全無虞，僅少數案家因住家龜裂傾斜災損，暫時不宜待在室內，因此社工帶案家至縣府安置飯店暫時安身，後續仍待一一調查關心服務家庭受災情況，並進一步給予協助。

台灣世界展望會玉里中心林素慧督導表示，災害發生後，許多道路有龜裂及聯外橋樑斷裂情況，展望會第一時間確認所有社工人員安全後，即刻動員調查轄區內服務的1,200名兒童及家庭生命安全。目前所有服務兒童及其家人都平安，但不少案家因餘震不斷，不敢回屋子裡休息，只好在住家前面、教會廣場、活動中心打地鋪。

▲展望會玉里服務案家屋頂塌掉、牆倒塌，受損情形嚴重。

有戶案家因房屋牆壁傾斜、櫃子卡死門口，案家只好將棉被從門縫拉到外面，就打算直接在門口打地鋪，「我們知道後，將案家帶至縣府提供的安置飯店，至少讓案家能好好休息。」林素慧督導說：「我們觀察案家因餘震不斷，不敢生火，害怕走火造成更大災害，且玉里當地的便利商店與雜貨店物資被搶購一空，因此和社工連夜前往瑞穗搬運採購物資，從昨晚至今天陸續分送各需要的案家，並給予關懷安撫，了解案家的需要與恐慌。」





台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示，目前針對因地震有受影響的玉里中心、鳳林中心、關山中心、成功中心全面調查案家人身安全及災損情況，截至目前為止案家人員都平安，已通報目前災損較嚴重是玉里地區，像是長良山上到案家的山路龜裂、土石滑落、擋土牆裂開，廚房內外地面牆面都龜裂，案家都睡在外面不敢進家裡，也有案家住在山坡上，展望會社工員已請案家將重要物品隨身攜帶，一旦有緊急情況或餘震就先撤離。

▲展望會玉里中心社工與孩子們一起支援搬運臨時物資。

蕭文榮指出：「台灣世界展望會在玉里服務長達47年，在災害發生的第一時間，感謝所有勤奮在地服務的社工員們暫時放下家裡的一切，馳援關心弱勢案家的需要和不安，展望會所有服務工作都仰賴第一線扎實服務的基礎，以及社會大眾的信任，我們會繼續努力，盼望災情止損，一切平安！」愛心專線：03-8236868。

