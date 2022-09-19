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最後道別！女王國葬前夕「又見彩虹」　粉色晚霞中劃過大笨鐘上空

記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世將於今（19）日舉行國葬，而在這個莊嚴節日前夕，倫敦市中心上空竟又出現美麗彩虹，劃過大笨鐘、西敏市（Westminster）及溫莎城堡上空。英國民眾及媒體也再度被巧合天象感動，他們認為，這就像是天空也在向敬愛的女王「最後道別」。

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世國葬前夕，大笨鐘上方出現彩虹。（圖／達志影像／美聯社）

▲彩虹劃過大笨鐘上空。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世國葬前夕，倫敦市中心出現彩虹。（圖／路透）

▲女王國葬前夕，倫敦市中心出現彩虹。（圖／路透）

《每日郵報》報導，女王9月8日駕崩當天，白金漢宮及溫莎城堡上空也出現彩虹，而18日彩虹出現的地點也非常耐人尋味，其中大笨鐘坐落於國會大廈旁邊，於2012年被改名為伊莉莎白塔，紀念女王登基60周年，溫莎城堡是女王度過此生大部分時光的地方，尤其去年4月摯愛丈夫菲利普親王（Prince Philip）逝世之後。

女王國葬被視為倫敦史上最大規模的警務行動，超越了2012年倫敦奧運。倫敦市長可汗（Sadiq Khan）也坦言，這場國葬將是「前所未有的」安全挑戰，不僅有成千上萬人聚集在倫敦市中心，出席名單更包括全球各地的君主、總統、首相及其他領袖。倫敦警察廳廳長羅利（Mark Rowley）說，考慮到國葬是莊嚴場合，警方目標是「盡可能以不引人注目的方式」保持活動安全進行。

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